Дмитрий Чернышенко: К 2030 году будет построено не менее 2 тыс. спортобъектов в регионах и на сельских территориях

Дмитрий Чернышенко на Всероссийском семинаре-совещании по развитию физической культуры и спорта

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Михаил Дегтярёв провели всероссийский семинар-совещание по развитию физической культуры и спорта с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Главной темой встречи стал вопрос развития физкультуры и спорта как инструмента обеспечения национальных интересов и достижения целей развития до 2030 года.

«Совместными усилиями мы формируем новую, современную модель управления спортивной отраслью, отвечающую вызовам времени. По поручению Президента Владимира Путина страна продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами. Нам удалось сохранить соревновательную активность атлетов – в рамках этой работы проводим масштабные соревнования новых открытых форматов. Глава государства также поставил задачу повысить уровень удовлетворённости граждан условиями для занятий физкультурой и увеличить долю людей, регулярно занимающихся спортом. Для этого мы создаём современную инфраструктуру – в России уже работает порядка 350 тыс. спортивных сооружений», – сказал вице-премьер.

Зампред Правительства напомнил о поручении Президента, озвученном во время Послания Федеральному Собранию, – создавать не менее 350 спортобъектов ежегодно в регионах и малых городах для всех возрастных категорий. К 2030 году планируется построить не менее 2,1 тыс. таких объектов для массовых занятий спортом. На эти цели будет предусмотрено более 65 млрд рублей.

В 2024 году в рамках реализации федпроекта «Спорт – норма жизни» Минспорт предоставил федеральные субсидии региональным бюджетам. 82 субъекта получили в общей сложности 591 млн рублей на оснащение оборудованием и инвентарём 254 спортивных школ.

Благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» по всей стране создаются модульные спортзалы и умные спортивные площадки. В 2023 году открыто более 140 таких объектов, в этом году планируется ввести ещё 97.

Дмитрий Чернышенко рассказал, что в текущем году на самом высоком уровне прошли международные спортивные игры «Дети Азии», ралли «Шёлковый путь», Игры стран БРИКС. И конечно, Игры будущего, объединившие традиционные спортивные соревнования и киберспорт. Запланировано также проведение форума «Россия – спортивная держава» в октябре в Уфе.

Вице-премьер поручил регионам уделять особое внимание планированию и максимально задействовать российских производителей в обеспечении отрасли спорта. Он также призвал регионы включиться в новую программу «Новая высота». Её задача – обеспечить социализацию и создать условия для самореализации участников СВО.

«Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачи по развитию сети региональных центров спортивной подготовки и по инфраструктурному обеспечению реабилитации ветеранов СВО методами адаптивной физической культуры. Сегодня спортивная инфраструктура меняется не просто количественно, но самое главное – качественно, становится всё более удобной и комфортной для наших людей», – отметил Министр спорта Михаил Дегтярёв.

В рамках мероприятия также состоялось вручение государственных и ведомственных наград за вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта. Орденом Почёта награждена шахматистка, заслуженный мастер спорта России Валентина Гунина. Орден Дружбы вручён президенту клуба «Динамо» по хоккею с мячом Николаю Барышникову, старшему тренеру женской сборной России по шахматам Сергею Рублевскому, тренеру мужской сборной России по шахматам Александру Рязанцеву, главному тренеру спортивных сборных команд России по шахматам Сергею Яновскому.

