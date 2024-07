Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Желаем участникам правового лагеря продуктивной работы and приятного отдыха, а также ждём новостей о совместном образовательном ГУУ y Татьяны Минеевой.

15 de junio de 2024 en el parque de atracciones AMAKС «Красная Пахра» стартовал летний правовой лагерь «Молодёжной школы юриста» Ю). В торжественной церемонии открытия лагеря приняли участие инициатор проекта, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москва Татьяна Минеева and проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов.