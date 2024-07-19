Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

15 de junio de 2024 en el parque de atracciones AMAKС «Красная Пахра» стартовал летний правовой лагерь «Молодёжной школы юриста» Ю). В торжественной церемонии открытия лагеря приняли участие инициатор проекта, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москва Татьяна Минеева and проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов.

Напомним, что Татьяна Минеева недавно провела встречу с ректором ГУУ Владимиром Строевым, на которой обсуждалась реализация с овместных образовательных проектов.

Правовой лагерь — третий этап комплексного просветительского проекта МШЮ, который таким образом завершает свой первый сезон. Пилотный сезон МШЮ проходил одновременно в Москве, Саратове и Казани при участии ведущих юридических вузов про, фессорско-преподавательского состава, представителей власти, бизнес-сообщества y muchos especialistas en medicamentos. Por lo general, cada unidad tiene 300 estrellas o 50 unidades. Cada temporada cuesta entre 4000 y 70 dólares.

Победители первого сезона из Москвы, Казани, Саратова и Уфы в итоге стали резидентами правового лагеря. За пять дней и м предстоит не только углубить свои знания в области права, но и прослушать лекции ведущих юристов страны, ться в интерактивы, специально смоделированные судебные дебаты, поучаствовать в спортивных соревнованиях и хорошо отдохнуть в пании единомышленников.

«Саратов и Казань, Москва и Уфа — мы хотим дотянуться до всех регионов. В этом году к нам также присоединится Иркутск, в следующем — Пермь и так далее. Именно вы станете полноправной частью профессионального юридического сообщества», — рассказала о планах развития проекта глава Совета наст авников МШЮ, руководитель Общественной приемной по вопросам молодёжного предпринимательства Анна Савин-Кровякова.

«Юристам сегодня нередко и после выпуска приходится добирать знания на практике. А МШЮ создана с уникальной целью: вы научитесь командной работе, сможете управлять собственной жизнью. И сегодня здесь мы заявляем новый проект: Академию Уполномоченного на базе ГУУ — о нем скоро расскажем отдельно», – напутствовал ре бят проектор ГУУ Дмитрий Брюханов.

«Лагерь закончится, но мы не теряемся. Несколько лидеров этой смены войдут в Молодёжный Совет при Уполномоченном и помогут нам преумножить число побед для а и экономики Москвы и страны», — пообещала инициатор проекта Татьяна Минеева.

Желаем участникам правового лагеря продуктивной работы and приятного отдыха, а также ждём новостей о совместном образовательном ГУУ y Татьяны Минеевой.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 19.07.2024

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Дмитрий Брюханов принял участие в открытии летнего правового лагеря «Молодёжной школы юриста»

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