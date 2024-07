Денис Мантуров с рабочей поездкой посетил Мурманскую область

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в ходе рабочей поездки посетил Мурманскую область, где провёл заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета, а также встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Под председательством Дениса Мантурова состоялось заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета (МАУ). В ходе заседания участники обсудили проект развития филиала университета в Апатитах с «ФосАгро», целями которого являются расширение спектра направлений подготовки в филиале, рост числа трудоустроенных выпускников в горнодобывающей отрасли, прирост научно-технологических разработок и горного производства в целом. Общий объём финансирования проекта составит порядка 3 млрд рублей. Также на совете обсудили реализацию программы развития МАУ в 2024 году, в которую входит участие университета в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства», в акселерационной программе «МАУ. Стартап-2024» и ряд мероприятий по развитию инфраструктуры филиалов учебного заведения.

«Университет привлекает средства, для того чтобы реализовать те направления, которые мы обсуждали в прошлом году, в том числе по созданию берегового центра обучения по всем требованиям Минтранса. Это дорогостоящее, но очень важное и востребованное направление, для того чтобы в учебном заведении такой центр был, чтобы не отправлять специалистов на Дальний Восток, где такой центр уже есть, а использовать эти возможности в университете», – сказал первый вице-премьер.

«Первая приёмная кампания единого Мурманского арктического университета успешно завершилась 100-процентным набором абитуриентов. Мы не просто сохранили все направления, которые были в двух университетах ранее, но и открыли новые. А количество обучающихся с момента объединения выросло на 700 человек и составляет, по последним данным, более 6,7 тысячи студентов», – подчеркнул губернатор.

Также Денис Мантуров обсудил с Андреем Чибисом реализацию инвестиционного проекта производства активных катодных материалов на базе АО «Кольская ГМК» в Мончегорске, проекта по созданию судоремонтного комплекса кластерного типа в Мурманской области и реконструкцию производственных мощностей 10-го судоремонтного завода. В частности, Денис Мантуров поддержал губернатора по вопросу модернизации судоремонтного завода. Его развитие имеет большую важность для Мурманской области, в том числе с учётом тех задач, которые стоят перед страной: судоремонт и разработка шельфа. Важно, что после модернизации этот завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение. Для этого требуется обновление причальной стенки, строительство и ремонт цехов и расширение подходного канала.

«Дам всем заинтересованным ведомствам поручение подготовить необходимые нормативные акты», – сказал Денис Мантуров.

Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на церемонии вручения красных дипломов выпускникам Мурманского арктического университета

В завершение поездки Денис Мантуров принял участие в церемонии вручения красных дипломов выпускникам Мурманского арктического университета. Первый вице-премьер рассказал, что сейчас в России колоссальный спрос на полученные выпускниками университета компетенции, поскольку экономике и социальной сфере страны в горизонте пяти лет потребуются сотни тысяч специалистов. Он поздравил всех студентов, закончивших обучение в МАУ, – в этом году их более полутора тысяч, пожелал им дальнейших успехов в построении профессиональной карьеры и отдельно отметил усилия студентов-отличников.

