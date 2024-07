Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Самые громкие новости минувшей недели связаны с Дональдом Трампом. Он успел пережить покушение и стать официальным кандидатом на пост президента США. Но в России нас больше интересует взрывной рост зарплат неквалифицированных сотрудников, ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в произведениях искусства, история наших отношений со странами Африки, способы сэкономить на ЖКХ летом, вкусовые качества и удобство бульбачино, а также вопрос, почему «СберМаркет» теперь «Купер». Комментарии экспертов Государственного университета управления как всегда весьма разнообразны, в чём каждый может убедиться ниже.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал о последствиях для ЕС распродажи европейских ценных бумаг. «В случае конфискации российских активов продажа ценных бумаг будет единственным рациональным выходом для инвесторов и десятков, а может быть, и сотен стран, потому что западные ценные бумаги станут очень токсичными, то есть гарантии по ним будут восприниматься как нечто призрачное», – считает эксперт.

— Ещё Максим Чирков указал на необходимость создания платёжной системы БРИКС. «По сути, 3 из 4 крупнейших экономик мира будут использовать цифровую платежную систему БРИКС. Желание со стороны Запада вести санкции будет, но, полагаю, это будет практически невозможно», — уточнил экономист.

— Помимо этого Максим Чирков прокомментировал новость о вхождении России в Топ-7 стран с самыми высокими доходами от торговли. «Главные изменения коснулись газа. Наш газовый монополист увеличил первоначально объем в 2022 году, но потом это все резко снизилось, и потом частично заместилось экспортом в дружеские страны, частично — экспортом СПГ в те же европейские страны», – отмечает специалист.

— Также Максим Чирков дал комментарий к пакету законопроектов, направленному на ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в произведениях культуры и искусства. «После таких изменений в законодательстве количество упоминаний различных запрещенных веществ в произведениях резко снизится. Большой проблемой для авторов и исполнителей станет доказывание ”художественного замысла”», – считает Максим Чирков.

— Кроме того Максим Чирков заявил, что конфискация российских замороженных активов будет самоубийственной для ЕС. «Они потеряют гораздо большие средства. Просто за счет снижения притока новых поступлений от других стран. То есть, в принципе, Европе гораздо дешевле самим поддерживать Украину или делать что угодно, так сказать, в отношении Украины», — считает эксперт.

— Вдобавок Максим Чирков указал на выгоду для Евросоюза от импорта железа и стали из России. «Многие виды металла, в том числе сталь — это концентрированная электроэнергия, потому что в себестоимости производства проката стали, некоторых цветных металлов очень высокая доля электроэнергии, а она сейчас в России становится относительно дешевле, чем в западных странах, особенно в Европе», – отметил экономист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассмотрел возможность создания российско-индийской альтернативы системе SWIFT. «Формирование таких двусторонних механизмов будет идти быстрее в случае введения цифровых валют центральных банков, поскольку это серьезно упростит совместимость разных национальных платежных систем. На данном этапе нет серьезных технических препятствий», – указал эксперт.

— Также Евгений Смирнов рассказал о самых бедных странах Европы в 2024 году. Это Молдавия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина. У всех из указанных стран душевой ВНД (Валовой национальный доход) не превышает 6,1 тысячи долларов.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова пояснила почему американские компании остаются в России. «Крупные компании имеют больше возможностей обойти санкции, в то время как мелкие теряют рынок, это означает, что фактически санкции используются как инструмент стратегического менеджмента: крупный бизнес может расширить свое присутствие на рынке, вытеснив конкурентов», — говорит экономист.

— Также Светлана Сазанова рассказала о повышении с 1 августа пенсий некоторым категориям граждан. «Эта мера затронет тех, кому исполнилось 80 лет в июле 2024 года, и не коснется пенсионеров с первой и второй группами инвалидности. Эти категории граждан получат увеличение доплаты за счет увеличения фиксированной пенсии по инвалидности на 100%», – сообщила эксперт.

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова обсуждает вирусное видео с бульбачино – кофе в картошке. «Если стаканчик из сырой картофелины, то у кофе будет небольшой привкус крахмала, но доминирующим он не станет. Другой момент – удобен ли бульба-стаканчик? Его невозможно поставить, человеку придётся пить кофе быстро, не растягивая удовольствие», – рассуждает доцент.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Артём Савостицкий обсудил возможность введения ГОСТов на продукты. По его мнению это не даст желаемого эффекта, поскольку производители будут вынуждены искать «запасные» варианты сохранения своего продукта на рынке.

— Также Артём Савостицкий прогнозирует курс валют к осени. «Если говорить о рисках резкого обвала рубля в ближайшие один-два месяца, то абсолютно никаких предпосылок для этого сейчас нет. В пользу рубля действуют традиционные факторы – прежде всего, высокие цены на нефтегазовые товары, являющиеся основой экспортных доходов России», – уверен эксперт.

— Профессор ГУУ Виктор Титов обсудил покушение на Трампа. «Трамп имеет прекрасный шанс гиперболизировать свой и без того раздутый образ жертвы «глубинного государства» в глазах «колеблющихся» избирателей, тем самым получить несколько дополнительных процентов сочувствующих и «уйти в отрыв» в электоральной гонке», – полагает эксперт.

— Обсуждая другого кандидата в президенты США Виктор Титов оценил как диагностированный у Байдена коронавирус может повлиять на предвыборную ситуацию. «COVID для Байдена – это еще и возможность взять паузу, на время исчезнуть из публичного пространства под благовидным предлогом. Посидеть в тишине рядом с Джилл и всё обдумать, ещё раз трезво оценив и собственные электоральные перспективы, и состояние своего здоровья», – озвучивает одну из версий политолог.

— Ещё Виктор Титов рассуждает о возможных мотивах и аргументах сторонников блокировки Youtube в России. «Сегодня практически все аналитики, хотя бы на интуитивном уровне, понимают, в чем состоит опасность попытки блокировки Youtube для российской власти и российского общества. Политика, экономика, разогрев протестных настроений, дефицит «легких» развлечений и усиление массовой фрустрации и т.д.», – начинает рассуждения профессор.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов объяснил, что влияет на курс рубля. «В конце июня правительство РФ ослабило валютные ограничения и снизило долю обязательной продажи валютной выручки с 80 до 60%. Этим объясняется то, что рубль в последнее время перестал расти», – разъяснил эксперт.

— Также Константин Андрианов ответил на вопрос могут ли в России запретить доллар и евро. «Здесь вообще каких-либо поводов для опасений не видно. Вероятность введения запрета на обращение евро и долларов находится у нулевой отметки. Насчет юаня, рупии и валют других дружественных стран России – так тем более», – уверен экономист.

— Помимо этого Константин Андрианов заявил, что инфляция в РФ движется к двузначным значениям. По его словам, за шесть месяцев 2024 года цены в России выросли на 4,5%, то есть накопленная инфляция в текущем году уже почти вдвое выше аналогичного показателя предыдущего 2023 года. Причины этого эксперт раскрывает в другой статье.

— Ещё Константин Андрианов советует куда лучше вложить деньги в 2024 году. «Самый выгодный способ вложения средств – это, конечно же, покупка недвижимости на стадии котлована у надежного застройщика. За период времени от котлована до получения ключей от квартиры, ее стоимость вырастает в два-три раза. Ни один другой вариант вложения средств такую доходность не обеспечит», – считает эксперт.

— В то же время Константин Андрианов считает, что покупка западной валюты не лучший способ сбережения средств от инфляции. Единственный безрисковый вариант валютных вложений – это юань. Но доход, даже хотя бы покрывающий официальную инфляцию, вложение в юань не даст, уточнил экономист.

— Директор ИЭФ ГУУ Галина Сорокина оценила возможность взять ипотеку без льгот. Экономист считает, что завершение программы льготного кредитования значительно ухудшило условия для приобретения жилья. Процент под льготный кредит был близок к размеру ключевой ставки Центробанка. Сегодняшние ставки делают ипотеку недоступной для покупки первого жилья.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов дал прогноз по изменению ключевой ставки. «Как финансисту мне хотелось бы надеяться на вмешательство сторонних сил, которые сдержат ставку на текущем уровне. Но вероятность этого невелика, хотя и не нулевая. Я бы оценил соотношение как 80/20, где 80% я отдаю в пользу повышения ставки», – рассчитывает эксперт.

— Также Николай Кузнецов прокомментировал прекращение китайским банком ICBC проведения операций по картам Россельхозбанка. «Как минимум продолжают работать карты UnionPay Газпромбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и Примсоцбанка. Как показывают опросы, число пользователей карт UnionPay среди российских туристов было не так уж и велико», – сообщил экономист.

— Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Ирина Милькина опубликовала колонку о пешей навигации в Москве. «Сейчас, в период тотальной цифровизации, QR-коды сопровождают нас везде. Например, в музеях устанавливают такие таблички, чтобы посетители больше узнали о картинах, их авторах или о других экспонатах. Поэтому почему QR-кодам не быть и на указателях?», – размышляет эксперт.

— Директор НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ Олег Судоргин на университетском канале в «Дзен» рассказал об истории взаимоотношений России со странами Африки. «Корни лояльного к России отношения со стороны африканцев во многом уходят в прошлый век, во времена Советского Союза: в Африке помнят роль Советского Союза в деколонизации континента и это оказывает положительное влияние на интерес к России», – отмечает эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова прокомментировала взрывной рост зарплат неквалифицированных сотрудников. «Ситуация на рынке труда уже начинает влиять на выбор профессии. К примеру, получившие среднее профессиональное образование выпускники после службы в армии охотнее идут в курьеры, чем на те специальности, которые они получили. Виной тому зарплата на стартовых позициях», – полагает специалист.

— Заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова указала на отличия автокредита от потребительского кредита. Например, автокредит предполагает, что приобретаемый автомобиль будет находиться в залоге у банка до полного погашения долга. Потребительский кредит может выдаваться без залога.

— Начальник отдела практической подготовки ГУУ Александр Рудой обсудил почему современные школьники все чаще выбирают колледжи. Эксперт видит в этом возможность строительства карьеры: «Человек сначала овладевает базовыми знаниями, учится что-то делать «руками», а затем переходит на более высокий, управленческий уровень, расширяет свои знания и умения, продолжает совершенствоваться в любимой работе».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева дала советы как летом меньше платить за ЖКХ. «Следует воспользоваться преимуществами летнего климата, по максимуму используя длинный световой день, не заслоняя окна предметами, шторами, не использовать по возможности искусственный свет», – говорит экономист.

— Также Наталья Казанцева обсудила снижение спроса на вторичное жильё. «Многие предполагаемые продавцы на этом рынке перешли на арендный рынок, который как раз подрос в цене», – подметила эксперт.

— Доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ГУУ Кристина Аржанова специально для университетского канала в «Дзен» рассказала почему «СберМаркет» теперь «Купер». «Ребрендинг «СберМаркета» – серьезный и важный шаг, который полностью меняет восприятие бренда потребителями. Данный процесс включает не только смену названия бренда на «Купер», но также полное изменение его идентичности, позиционирования, айдентики, решений фирменного стиля», – поясняет специалист.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал почему растет турпоток россиян в Китай. «Популярности Китая способствует наличие большого количества вариантов вполне доступной перевозки: есть прямые рейсы из многих городов РФ, попасть в Поднебесную можно также по суше, а с мая по сентябрь — на пассажирских пароходах из Хабаровска и Благовещенск», – сообщает эксперт.

Жаркая неделя закончилась дождём, в связи с чем мы желаем всем таких же свежих впечатлений от предстоящих выходных.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI