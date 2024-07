В России растет число студентов, довольных своим вузом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Доля студентов, удовлетворенных условиями учебы, за год выросла с 60 до 64%. Сегодня гордость за свою alma mater испытывают 58% студентов. Данные были получены в ходе партнерского опроса ВЦИОМ и платформы «Неравнодушный человек», охватившего 87 333 студента по всей стране. Исследование проводилось в мае — июне 2024 года.

Общий уровень удовлетворенности организацией процесса обучения можно назвать высоким — восемь из десяти опрошенных (80%) заявляют о своей удовлетворенности. Компетенциями преподавателей довольны 87% опрошенных.

«Система работы с качественной обратной связью через регулярные социологические опросы позволяет руководителям сферы высшего образования и вузов более осмысленно работать с запросами вузовского сообщества. Не первый год в ходе исследований фиксируем запросы на повышение качества образования со стороны студентов через его индивидуализацию и практикоориентированность», — сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ, председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» Константин Абрамов.

По его словам, последние данные говорят о позитивных тенденциях. Запрос среди студентов на индивидуализацию и самостоятельный выбор программ с 40% снизился до 33%, при этом оставаясь на первом месте. Запрос на широкую сеть партнеров для практик и стажировок тоже удовлетворяется (снижение на 8 п.п. с 36 до 28%). Запрос на практикоориентированность программ сместился с 4-го на 6-е место.

«Надо расценивать эти изменения как позитивный результат не одного года работы акторов рынка высшего образования и рынка труда», — отметил Константин Абрамов.

Говоря о конкретных параметрах, самую высокую оценку получила инфраструктура университета (77%), затем следует внешний вид, дизайн, ремонт вуза (74%), а также техническая оснащенность (72%). Чуть более низкий балл студенты поставили точкам питания — 67%.

«Благодарны коллегам из ВЦИОМ за проведенное исследование. Нам, как Министерству, всегда важно получать обратную связь от студентов и преподавателей, в том числе в формате социологических опросов. Большие средства вкладываются сегодня в укрепление материальной базы университетов, а содержание образовательных программ, в свою очередь, становится более практикоориентированным. На это, в частности, направлен проект «Передовые инженерные школы» и целый ряд других крупных проектов. Данные шаги продиктованы общественным запросом и, как показывают результаты исследования, позитивно воспринимаются в самой университетской среде», — отметил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Источник: официальный сайт Минобрнауки России

