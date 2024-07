Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Банк «РОССИЯ» провёл переговоры с представителями крупного бизнеса в рамках выставки «Иннопром-2024»

Банк «РОССИЯ» провёл серию встреч с представителями крупного бизнеса в ходе XIV Международной промышленной выставки «Иннопром».

Во встречах с действующими и потенциальными клиентами участвовало руководство Банка и сотрудники Екатеринбургского филиала АБ «РОССИЯ».

Были проведены переговоры с Группой компаний УГМК, АО «СТМ» (Группа «Синара»), П АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» , АО «ПО «УОМЗ» , АО «УПЗ» , П АО «Уралхимпласт» , АО «АЗ «Урал» , в ходе которых обсуждались новые проекты. Благодаря проведённым встречам были обозначены потребности клиентов по кредитованию на сумму более 11 млрд рублей, а также на предоставление банковских гарантий в пользу Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 1 млрд рублей.

Также обсуждались вопросы расширения обслуживания внешнеторговых контрактов, кредитование в юанях, развитие торгового эквайринга, страхование рисков в СК «СОГАЗ», структурное финансирование и хеджирование рисков, услуги в области организации долгового финансирования, возможность привлечения денежных средств по льготным программам кредитования в рамках Указов Президента Республики Беларусь № 466 и № 534, в том числе с участием лизинговых компаний Банка на приобретение транспортных средства, оборудования, запчастей и т. д.

На площадке форума состоялась встреча представителей Банка с Заместителем Главы Екатеринбурга Р. А. Галямовым , курирующим транспортную сферу города. Власти Екатеринбурга обозначили запрос на обновление парка общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы) и изучают возможности проведения транспортной реформы. Потенциальная стоимость предстоящих закупок транспортных средств на нужды города составляет порядка 10 млрд рублей. В 2024 году планируется приобрести 50 единиц троллейбусов. Между Банком и городом была достигнута договорённость рассмотреть несколько вариантов финансирования, в том числе через лизинговую компанию Банка. Дополнительно была запланирована рабочая встреча с профильными руководителями администрации города по возможности организации оплаты в общественном транспорте по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а также по реализации Единого платёжного документа (ЕПД) в городе Екатеринбурге.

От Банка «РОССИЯ» в переговорах участвовали Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков , Управляющий директор по региональному бизнесу – Вице-Президент Л.Н. Юдина , Директор Дирекции корпоративного кредитования – Старший Вице-Президент С.К. Величкин , Директор по инвестиционно-банковскому бизнесу Е.В. Балясин , директор Департамента управления и развития филиальной сети Е.В. Хромченко , Заместитель директора Департамента управления и развития филиальной сети – Начальник Управления развития регионального бизнеса О.В. Тихомирова , Управляющий Екатеринбургским филиалом А.В. Кузнецов , Заместитель управляющего Екатеринбургским филиалом И.М. Стихин , Руководитель направления Представительства Банка в Республике Беларусь В.В. Книга и Руководитель направления по работе с банками Управления по работе с банками АО «СОГАЗ» М.В. Исаенкова .

Участие в выставке «Иннопром» открывает новые возможности для Банка в развитии сотрудничества с действующими клиентами и в привлечении новых.

