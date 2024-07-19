Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank – 19.07.2024
Банк «РОССИЯ» провёл переговоры с представителями крупного бизнеса в рамках выставки «Иннопром-2024»
Банк «РОССИЯ» провёл серию встреч с представителями крупного бизнеса в ходе XIV Международной промышленной выставки «Иннопром».
Во встречах с действующими и потенциальными клиентами участвовало руководство Банка и сотрудники Екатеринбургского филиала АБ «РОССИЯ».
Были проведены переговоры с Группой компаний УГМК, АО «СТМ» (Группа «Синара»), ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «ПО «УОМЗ», АО «УПЗ», ПАО «Уралхимпласт», АО «АЗ «Урал», в ходе которых обсуждались новые проекты. Благодаря проведённым встречам были обозначены потребности клиентов по кредитованию на сумму более 11 млрд рублей, а также на предоставление банковских гарантий в пользу Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 1 млрд рублей.
Также обсуждались вопросы расширения обслуживания внешнеторговых контрактов, кредитование в юанях, развитие торгового эквайринга, страхование рисков в СК «СОГАЗ», структурное финансирование и хеджирование рисков, услуги в области организации долгового финансирования, возможность привлечения денежных средств по льготным программам кредитования в рамках Указов Президента Республики Беларусь № 466 и № 534, в том числе с участием лизинговых компаний Банка на приобретение транспортных средства, оборудования, запчастей и т. д.
На площадке форума состоялась встреча представителей Банка с Заместителем Главы Екатеринбурга Р. А. Галямовым, курирующим транспортную сферу города. Власти Екатеринбурга обозначили запрос на обновление парка общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы) и изучают возможности проведения транспортной реформы. Потенциальная стоимость предстоящих закупок транспортных средств на нужды города составляет порядка 10 млрд рублей. В 2024 году планируется приобрести 50 единиц троллейбусов. Между Банком и городом была достигнута договорённость рассмотреть несколько вариантов финансирования, в том числе через лизинговую компанию Банка. Дополнительно была запланирована рабочая встреча с профильными руководителями администрации города по возможности организации оплаты в общественном транспорте по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а также по реализации Единого платёжного документа (ЕПД) в городе Екатеринбурге.
От Банка «РОССИЯ» в переговорах участвовали Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков, Управляющий директор по региональному бизнесу – Вице-ПрезидентЛ.Н. Юдина, Директор Дирекции корпоративного кредитования – Старший Вице-ПрезидентС.К. Величкин, Директор по инвестиционно-банковскому бизнесу Е.В. Балясин, директор Департамента управления и развития филиальной сети Е.В. Хромченко, Заместитель директора Департамента управления и развития филиальной сети – Начальник Управления развития регионального бизнеса О.В. Тихомирова, Управляющий Екатеринбургским филиалом А.В. Кузнецов, Заместитель управляющего Екатеринбургским филиалом И.М. Стихин, Руководитель направления Представительства Банка в Республике Беларусь В.В. Книга и Руководитель направления по работе с банками Управления по работе с банками АО «СОГАЗ»М.В. Исаенкова.
Участие в выставке «Иннопром» открывает новые возможности для Банка в развитии сотрудничества с действующими клиентами и в привлечении новых.
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