Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Банк «РОССИЯ» Banco de Rusia – 19.07.2024

Банк «РОССИЯ» anunció las peregovors с представителями крупного бизнеса в рамках выставки «Иннопром-2024»

Банк «РОССИЯ» провёл серию встреч с представителями крупного бизнеса в ходе XIV Международной промышленной выставки «Иннопром».

Во встречах с действующими и потенциальными клиентами участвовало руководство Банка и сотрудники Екатеринбургского филиала А Б «РОССИЯ».

Были проведены переговоры с Группой компаний УГМК, АО «СТМ» (Группа «Синара»), ПАО «Корпорация», АО «ПО «УОМЗ», АО «УПЗ», ПАО «Уралхимпласт», АО «АЗ «Урал» , в ходе которых обсуждались новые проекты. Благодаря проведённым встречам были обозначены потребности клиентов по кредитованию на сумму более 11 млрд рублей, а также Редоставление банковских гарантий в пользу Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 1 млрд рублей.

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Este foro está formado por un banco de datos de Ekaterimburgo Р. A. Галямовым, курирующим транспортную сферу города. Власти Екатеринбурга обозначили запрос на обновление PARка общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы) и изучают возмо жности проведения транспортной реформы. Los paquetes de transporte potenciales pueden almacenarse en un valor de 10 millones de rublos. En 2024, el plan de planificación es de 50 ediciones. Между Банком и городом была достигнута договорённость рассмотреть несколько вариантов финансирования, в том числе через лизингову ю компанию Банка. Дополнительно была запланирована рабочая встреча с профильными руководителями администрации города по возможности организации оплаты Transporte gratuito mediante código QR para el sistema de registro de placas (СБП), una consulta sobre la plataforma de desarrollo (ЕПД) en Екатеринбурге.

От Банка «РОССИЯ» в переговорах участвовали Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков, Управляющий director de negocios regional – Вице-ПрезидентЛ.Н. Юдина, Директор Дирекции корпоративного кредитования – Старший Вице-ПрезидентС.К. Величкин, Director de negocios de bancos de inversión E.B. Балясин, director Департамента управления и развития филиальной сети Е.В. Хромченко, Заместитель director Департамента управления and развития филиальной сети – Начальник Управления развития регионального negocio О.В. Тихомирова, Управляющий Екатеринбургским филиалом А.В. Кузнецов, Заместитель управляющего Екатеринбургским филиалом И.М. Стихин, Руководитель направления Представительства Банка в Республике Беларусь В.В. Книга и Руководитель по работе с банками АО «СОГАЗ»М.В. Исаенкова.

Участие в выставке «Иннопром» открывает новые возможности для Банка в развитии сотрудничества с действующими клиентами нии новых.

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