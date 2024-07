Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств в Таврическом дворце ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской переизбран председателем экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ. Мероприятие прошло под руководством Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

В заседании приняли участие главы парламентских делегаций: Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, заместитель Председателя Национального Собрания Армении Рубен Рубинян, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Шакиев, Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистанка Махмадтоир Зоир Зокирзода, Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Члены Совета единогласно поддержали предложение Валентины Матвиенко переизбрать председателем экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ главу Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, академика РАН, профессора, ректора Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского.

Валентина Ивановна пожелала активной и плодотворной работы Экспертного совета по науке и образованию под руководством Андрея Ивановича и выразила уверенность, что достойные результаты не заставят себя ждать.

Экспертный совет создан по решению Совета МПА СНГ 27 ноября 2020 года. Он собирается регулярно для обсуждения и выработки решений по следующим вопросам: разработка и внедрение международных и национальных модельных нормативных актов в области науки и образования; продвижение и поддержка научных и образовательных инициатив; формирование позитивного восприятия и правосознания в обществе.

В экспертный совет по науке и образованию входят парламентарии законодательных органов власти, руководители вузов, представители экспертного и академического сообщества, заслуженные деятели образования и науки России и стран СНГ.

Заместителем председателя экспертного совета избран директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров.

