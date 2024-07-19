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Рассмотрены приоритетные вопросы углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии.

Алексей Оверчук провёл встречу с Государственным секретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым

В Москве состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Алексея Оверчука с Государственным секретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, в ходе которой рассмотрены приоритетные вопросы углубления интеграции на пространстве Союзного государства России и Белоруссии.

Стороны отметили динамичное развитие совместных проектов в торгово-экономической сфере, научно-технической и культурно-гуманитарной областях союзного сотрудничества.

Особое внимание на переговорах было уделено ходу работы по выполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы и вопросам подготовки к предстоящему заседанию Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, запланированному к проведению в сентябре 2024 года в Белоруссии.

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