Александр Новак провёл заседание совета директоров ПАО «Россети»

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл очное заседание совета директоров ПАО «Россети».

Участники рассмотрели консолидированный бизнес-план группы компаний «Россети» на 2024 год и его прогнозные показатели на 2025–2028 годы. Также они обсудили отчёт о деятельности по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства компании и её дочерних обществ за 2023 год и итоги исполнения инвестпрограммы за тот же период, включая реализацию проектов федерального значения. Также члены совета директоров обсудили иные вопросы деятельности группы компаний, включая планы развития ряда дочерних обществ.

Александр Новак является председателем совета директоров ПАО «Россети» с 2015 года, он был вновь избран на этот пост 28 июня 2024 года.

