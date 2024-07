Open Air для будущих международников: стажировки в Африке, мобильность в Бразилии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В начале июля во внутреннем дворике на Малой Ордынке, где располагается факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, состоялся Open Air — ежегодный фестиваль образовательных программ бакалавриата #мирового_факультета. Гости в расслабленной атмосфере общались с руководством факультета, преподавателями, студентами и выпускниками. Китайские иероглифы под мороженое, оригами и фотосессии, португальские десерты и корейские сувениры, турецкие сладости и африканские стикеры — только малая часть того, что попробовали или выиграли гости, продемонстрировав знания о том, как устроен мир. Больше трехсот гостей посетили стенды образовательных программ, задали насущные вопросы и получили всю необходимую информацию о поступлении, проходных баллах, учебной и внеучебной жизни на ФМЭиМП. А самое главное — погрузились в атмосферу, которой живет факультет.

В приветственной речи декан факультета Анастасия Лихачева поделилась своим опытом обучения на факультете больше 15 лет назад, рассказала о постоянном расширении направлений подготовки. Сегодня выпускников факультета разбирают еще на 3–4-м курсе, и проблемы первого трудоустройства у них нет. Главная задача, вокруг которой выстроено обучение на ФМЭиМП, — подготовка к интересной и быстрой карьере, какой бы сектор или регион мира студент ни выбрал. Декан также представила новый формат — образовательный трек «Африка», который включает как образовательные, так и прикладные проекты для учащихся.

Трек «Африка» — это система образовательных и прикладных мероприятий, которые курирует Центр изучения Африки НИУ ВШЭ. Центр специализируется на экспертно-аналитической работе, исследует рынки стран Африки, оценивает финансовые, юридические и политические риски и привлекает к этой работе студентов факультета. «Не хватает кадров для работы с Африкой, — отметил Андрей Маслов, директор центра. — Важно, чтобы к моменту получения диплома люди были уже профориентированные, мотивированные и прошли хотя бы одну стажировку в Африке. У нас работают студенты, среди которых несколько ребят уже получают конкурентоспособную зарплату и ездят в Африку в командировки». Студенты ФМЭиМП, которые хотят специализироваться на Африке, получают индивидуально разработанный план развития в соответствии с их интересами. «Это стажировки, поездки — куда он может, готов поехать, какой частью Африки хочет заниматься и какая его отраслевая специализация», — пояснил Андрей Маслов.

О своем опыте рассказала студентка 3-го курса Олеся Калашник. Она принимает активное участие в работе центра, а также участвовала в рабочих поездках в Танзанию и Эфиопию. «Мне стало понятнее, что африканцы ждут от нас действий, а не разговоров,— отметила Олеся. — Мои личные хайлайты — встречи с региональным директором Международного союза электросвязи и главой ИКТ-сектора в Комиссии ООН по Африке. Для меня они — доказательство необходимости работать “в поле”».

Самой личной частью фестиваля стал Public Talk. Абитуриенты и их родители из первых уст узнали о поступлении, развитии и становлении выпускников, их достижениях и опыте. Так, например, выпускник бакалавриата по мировой экономике Антон Матвиенко рассказал, что окончил Вышку в 2018 году и с тех пор работает в автобизнесе. «Я начинал стажироваться в Honda, потом перешел в Kia, а последние пару лет занимаюсь легковыми проектами “КАМАЗа”», — поделился он. Антон Матвиенко говорит, что не было ни одного дня, чтобы он чувствовал: дверь перед ним закрыта. «Потому что у меня был студенческий билет Вышки, а потом — диплом, который работал как мультипаспорт», — пояснил он.

Татьяна Семенюк, выпускница программы по международным отношениям, рассказала о своем опыте поступления и об учебе в Вышке. «Я приехала издалека, — рассказала она. — В Приемную комиссию мы пришли с папой, я так переживала. Сегодня мне становится тепло на сердце, когда я вижу, как наш факультет делает радостным сам процесс поступления». Во время учебы любимым предметом Татьяны Семенюк была история. Ей также нравились иностранные языки: когда она пришла в Вышку, то уже владела английским и испанским на высоком уровне, а в университете выбрала для изучения португальский. Благодаря этому позже она по программе мобильности отправилась на полгода в Бразилию.

Еще одним спикером Public Talk стала Диана Мурова, выпускница ОП «Мировая экономика». «Я окончила кафедру международных валютно-финансовых отношений в 2012 году и год училась в Пекине по гранту, который помогла получить Вышка», — рассказала она. После выпуска Диана Мурова отдала предпочтение финансовой отрасли и в дальнейшем работала в крупнейших международных банках. «Благодаря обучению в Вышке на программе по мировой экономике, где я нон-стоп знакомилась с самыми разными людьми, и благодаря сообществу выпускников мой интерес к новому всегда поддерживался, — говорит она. — Это помогает оставаться подключенным к миру. В любом уголке земного шара я нахожу своих — выпускников Высшей школы экономики. И даже если мы не были близкими друзьями в студенческие годы, мы всегда друг другу рады и стараемся помогать».

