18.07.2024 Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski uczestniczył w Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ws. Zrównoważonego Rozwoju con Nowym Jorku

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, HLPF) jest główną platformą debaty ONZ na temat zrównoważonego rozwoju oraz monitorowania i przeglądu realizacji Agendy 2030 na poziomie globalnym. W tym roku Forum poświęcone było: eliminacji ubóstwa, eliminacji głodu i bezpieczeństwu żywnościowemu, reagowaniu na zmiany klimatu, promowaniu pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji oraz wzmacnianiu globalnych partnerstw na zrównoważ onego rozwoju. Wiceminister Wiśniewski uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach wysokiego szczebla w ramach HLPF. Występując w debacie generalnej podkreślił zaangażowanie Polski na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym poprzez współpracę na forum ONZ. Odniósł się także do oczekiwań wobec zaplanowanego na wrzesień Szczytu dla Przyszłości, który ma być okazją do odnowienia zaangażowania państw w przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych i uzgodnienia konkretnych globalnych ązań promujących pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Podczas debaty w trakcie segmentu wysokiego szczebla El ministro del ECOSOC wspomniał o zaangażowaniu Polski podczas trwającej obecnie kadencji w Radzie. Wskazał też na kluczowe z punktu widzenia naszego kraju czynniki wspomagające zrównoważony rozwój, takie jak budowanie odporności, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i wzmacnianie demokratycznych instytucji. Otwarte przez Ministra wydarzenie towarzyszące HLPF pt. “Reducir las brechas: el papel de la infraestructura para lograr el hambre cero”, poświęcone było roli infrastruktury i budowania odpornych łańcuchów dostaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście wyzwań globalnych, takich jak konflikty, zmiany klim atu i katastrofy naturalne. Zostało zorganizowane przez Polskę wspólnie z Biurem ONZ ds. ograniczania ryzyka katastrof (UNDRR), Światowym Programem Żywnościowym (PMA), Konferencją NZ ws. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Stałym Przedstawicielstwem Mongolii przy ONZ i Stałym Przedstawicielstwem Botswany przy ONZ. Przy okazji wizyty minister Wiśniewski spotkał się także z kilkoma wysokimi przedstawicielami ONZ, m.in. pag. Guyem Ryderem, Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ ds. politycznych, z p. Li Junhua, Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych i p. Elizabeth Spehar, Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ ds. politycznych i budowania pokoju.

