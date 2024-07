18.07.2024 O medalla olimpijskie we Francji zawalczy 80 żołnierzy-sportowców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

18 lipca w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z żołnierzami Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego (CWZS), którzy w ramach reprezentacji Polski wyjadą na Igrzyska Olimpijskie we Francji.

– Sport daje tę siłę, która jest potrzebna do wolności, bo wolność dzisiaj na świecie bardzo potrzebuje siły. A wy jesteście połączeniem tych wartości – hartu ducha, wytrwałości, niezłomności i wiary w to, że wszystko co dobre dopiero przed nami. Te igrzyska to kolejne wyzwanie w waszej karierze, kolejny etap wielkiego wysiłku, także tego codziennego. Waszym rodzicom, waszym rodzinom chcę bardzo serdecznie podziękować i tym wszystkim, którzy was wspierają. Chciałbym, żebyście mieli wielką satysfakcję z tego, co się będzie działo za chwilę w Paryżu. „Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy” – myślę że ten fragment naszego hymnu jak najbardziej będzie pasował do momentu, kiedy z dumą znów tam odśpiewamy i usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego

– zaznaczył podczas spotkania z żołnierzami wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

Podczas uroczystości szef MON przekazał na ręce przedstawiciela żołnierzy – sportowców flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że żołnierze Wojska Polskiego uczestniczą także w zabezpieczeniu igrzysk w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego OLIMP.

– Nie będziecie tam sami. Od końca czerwca jest tam Polski Kontyngent Wojskowy OLIMP, który dba o bezpieczeństwo. Są tam żołnierze Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, żołnierze z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów i z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, którzy realizują działania związane z zabezpieczeniem igrzysk olimpijskich w Paryżu. Są wraz ze służbowymi psami tropiącymi. Przygotowanymi do działań związanych z wykrywaniem ładunków pirotechnicznych. To też są nasi żołnierze, którzy we współpracy z Francją zabezpieczają igrzyska olimpijskie. Polska w ten sposób też się angażuje, bo dba o bezpieczeństwo tej największej imprezy sportowej w tym roku

– zaznaczył wicepremier.

We Francji o medale olimpijskie powalczy w sumie 80 żołnierzy CWZS w poszczególnych dyscyplinach sportowych:

boksst. szer. Damian Durkacz st. szer. Aneta Rygielska szer. Elżbieta Wójcikszer. Julia Szeremeta

judost. szer. Piotr Kuczera st. mar. spec. Beata Pacut-Kłoczko szer. Adam Stodolski st. szer. Angelika Szymańska kajakarstwoszer. Wiktor Głazunow szer. Grzegorz Hedwig szer. Adrianna Kąkol szer. Przemysław Korsak szer. Martyna Klatt st. szer. Karolina Naja st. szer. spec. Mateusz Polaczyk st. szer. Anna Puławska st. szer. spec. Dominika Puttoszer. Jakub Stepun st. szer. spec. Helena Wiśniewska szer. Klaudia Zwolińska kolarstwost. mar. Alan Banaszek st. szer. Marlena Karwacka st. szer. Marta Lachst. szer. Urszula Łoś st. mar. spec. Agnieszka Skalniak-Sójkaszer. Nikola Sibiak

lekkoatletykast. szer. Iga Baumgart-Witan st. szer. spec. Mateusz Borkowski st. szer. spec. Konrad Bukowiecki st. szer. Damian Czykier st. szer. Kajetan Duszyński st. szer. Natalia Kaczmarek st. szer. spec. Klaudia Kardaszszer. Norbert Kobielski st. szer. spec. Malwina Kopron st. szer. Marcin Krukowski st. mar. spec. Aleksandra Lisowska st. szer. Angelika Mach mat Wojciech Nowicki st. kpr. Marika Popowicz-Drapała st. szer. Adrianna Sułek-Schubert st. szer. spec. Justyna Święty-Ersetic szer. Dawid Tomala szer. Katarzyna Zdziebło

łucznictwost. szer. Wioletta Myszor pięciobój nowoczesny st. szer. spec. Natalia Dominiak st. szer. spec. Łukasz Gutkowski szer. Kamil Kasperczak st. szer. spec. Anna Maliszewska pływaniest. szer. Mateusz Chowaniec st. szer. spec. Jan Kałusowski st. szer. spec. Paulina Peda szer. Adela Piskorska st. szer. spec. Dominika Sztandera szer. Katarzyna Wasick strzelectwost. szer. spec. Tomasz Bartnik st. szer. spec. Klaudia Breś st. szer. Natalia Kochańska st. szer. spec. Maciej Kowalewicz st. szer. Aleksandra Pietruk st. szer. Julia Piotrowska st. szer. Aneta Stankiewicz szermierkast. szer. spec. Martyna Jelińska st. szer. spec. Hanna Łyczbińska st. szer. Michał Siess st. kpr. Martyna Synoradzka st. szer. spec. Julia Walczyk-Klimaszyk triatlonst. szer. Roksana Słupek wioślarstwost. szer. Fabian Barański szer. Mateusz Biskup szer. Dominik Czaja szer. Mirosław Ziętarski wspinaczka sportowast. szer. spec. Aleksandra Mirosław zapasyst. szer. spec. Robert Baran st. szer. Zbigniew Baranowski st. szer. Wiktoria Chołuj szer. Arkadiusz Kułynycz szer. Angelina Łysak żeglarstwoszer. Maja Dziarnowska szer. Paweł Tarnowski

***Centralny Wojskowy Zespół Sportowy tworzy elitarną drużynę zrzeszając najwybitniejszych polskich sportowców służących w Wojsku Polskim. Zespół odpowiada za funkcjonowanie sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki CWZS resort obrony narodowej może wykorzystać w większym stopniu potencjał wojskowych sportowców oraz stworzyć im lepsze warunki przygotowań do najważniejszych imprez sportowych, w tym organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego.

>>> GALERIA – Pożegnanie żołnierzy – sportowców udających się na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

