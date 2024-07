Zapewnienie stabilnego procesu wdrożenia KSeF u przedsiębiorców jest jednym z naszych priorytetów. Wyrównanie środowisk jest uzasadnione kwestiami związanymi z zarządzaniem i wdrażaniem zmian w środowisku testowym, przedprodukcyjnym (Demo) i produkcyjnym KSeF, ich wersjonowaniem oraz utrzymaniem. Im szybciej funkcjonalności zostaną udostępnione we wszystkich środowiskach, tym więcej czasu użytkownicy będą mieli na dostosowanie swoich systemów do KSeF.

– powiedziała Anna Mytyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Uczestnicy spotkania poruszyli temat faktur konsumenckich. Zastanawiali się, czy tego rodzaju faktury powinny być przesyłane do KSeF fakultatywnie czy obowiązkowo. W trakcie spotkania została potwierdzona zasadność utrzymania odroczeń niektórych rozwiązań KSeF, jak np. odroczenie kar za niestosowanie KSeF. Wszystkie przedstawione argumenty zostaną teraz poddane szczegółowej analizie. Nowe rozwiązania i funkcjonalności Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiciele ministerstwa i KAS przedstawili planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności systemu, tj.: umożliwienie przesyłania załączników do faktur dla branż wystawiających faktury o złożonym zakresie danych, modyfikację struktury logicznej e-faktury m.in. w zakresie zasad wskazywania terminu płatności, wyrównanie środowisk KSeF – pełne wdrożenie funkcjonalności „biznesowych” – wystawianie faktur w KSeF w modelu docelowym, ale bez zmiany obowiązków podatników.

– mówił Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W dzisiejszych konsultacjach brali udział przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji branżowych i wielu innych podmiotów. W gmachu Ministerstwa Finansów gościło 80 osób, a ponad 3 300 uczestniczyło w spotkaniu online. Dalsze prace legislacyjne Przedstawiciele ministerstwa i KAS przypomnieli, że proces legislacyjny został podzielony na dwa etapy. Pierwszy dotyczył przesunięcia obowiązku wdrożenia KSeF na 1 lutego 2026 r. (więcej w informacji prasowej pod poniższym linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/obowiazkowy-ksef-odroczony-do-1-lutego-2026-r). Dzisiejsze rozmowy dotyczyły II etapu prac legislacyjnych, w ramach którego resort zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF: 1 luteo 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 millones de PLN, 1 kwietnia 2026 rublos. dla pozostałych przedsiębiorców. Podczas spotkania eksperci resortu podsumowali również kierunki działań prawnych i biznesowych, mających na celu uproszczenie systemu, m.in.: stosowanie trybu offline w okresie przejściowym i możliwość wystawiania faktur do 450 zł poza KSeF.