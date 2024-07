«Это были незабываемые два года»: состоялся первый выпуск магистров Политеха и «Газпром нефти»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В научно-образовательном центре информационных технологий и бизнес-анализа (НОЦ ИТ и БА) «Газпром нефть» в Политехе прошла торжественная церемония чествования первых выпускников совместных магистерских программ СПбПУ и «Газпром нефти» .

12 студентов завершили обучение по программе «Экономика ИТ и бизнес-анализ» — девять из них уже трудоустроились в «Газпром нефть». Семь человек освоили программу «ИТ-инфраструктура предприятия», из них четверо трудятся в компании.

С успешным завершением обучения магистров поздравил первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев: «Я рад, что у нас с „Газпром нефтью“ сложилась команда единомышленников в деле подготовки кадров. Компания рассчитывает, в первую очередь, что выпускники придут туда работать. А дальше уже от вас самих будет зависеть, насколько вы реализуете себя, насколько сможете показать свой потенциал, насколько проявится ваша целеустремлённость и будет успешной карьера. Первый выпуск ко многому обязывает: не только вы учитесь, но и мы учимся. Сейчас популярен тренд — образование в течение всей жизни. Надеюсь, вы ещё придёте в университет, а мы с партнёрами разработаем программы повышения квалификации с новыми знаниями, поскольку информации быстро актуализируется».

Также Виталий Сергеев пожелал выпускникам сохранять отношения с университетом: «Не зря он называется альма-матер, мы теперь связаны с вами навсегда, помните, что вы политехники».

«Нелегко отпускать наших „первенцев“, — добавила директор научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа „Газпром нефть“ Ирина Рудская. — Мы уверены, что теперь ребята уже в качестве экспертов будут приходить к нам в университет и делиться опытом с магистрантами корпоративных программ».

Выпускников напутствовал также начальник департамента IT, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин: «Вы сегодня начинаете профессиональную трудовую деятельность, но это ещё и каждодневный поиск. Оставайтесь с пытливым умом, двигайтесь вперёд, постигайте новое. А мы вам поможем».

Руководитель программ по развитию обучения в сфере автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Леонид Потапов напомнил о важных результатах совместной деятельности с Политехом: открытии корпоративных магистратур , открытии НОЦ ИТ и БА «Газпром нефть» , стажировке магистрантов Политеха в Пекине и ответном визите студентов Китайского нефтяного университета в СПбПУ , участии политехников в IT-camp, открытии лаборатории и многом другом.

С добрыми пожеланиями к ребятам обратились генеральный директор компании «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» Кирилл Поздняков, руководители образовательной программы «Экономика ИТ и бизнес-анализ» Виктория Резанова («Газпром нефть») и Татьяна Кудрявцева (СПбПУ), руководитель образовательной программы «ИТ-инфраструктура предприятия» Игорь Никифоров (СПбПУ).

От имени выпускников выступили Михаил Сухов и Елизавета Кириллина. Ребята поделились яркими воспоминаниями о магистратуре: «Это были незабываемые два года. Мы знакомились с экспертами, преподавателями и друг с другом, играя в квиз, к нам на пары приходили наставники „Газпром нефти“, рассказывали о проектах, в которых нам предстояло работать, ведущие эксперты отрасли делились с нами знаниями и опытом. Мы участвовали в форсайт-игре , придумывали самые инновационные решения для газовой отрасли. Защищали наши проекты, волновались, готовились к ВКР и радовались после объявления оценок. Мы благодарны руководству, преподавателям корпоративного университета „Газпром нефти“ и Политеха за программу, которая не только даёт образование, но и готовит к работе. Ваша поддержка и участие помогли нам получить неоценимые знания, которые станут прочной основой для нашей профессиональной деятельности».

В завершение мероприятия всем магистрам вручили сертификаты, а тем, кто уже работает в компании — дипломы Корпоративного университета «Газпром нефти».

Фотоархив

