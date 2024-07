Финансы Mail.ru: Евгений Смирнов назвал самые бедные страны в Европе в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рассказываем, какие страны оказались в списке самых бедных в 2024 году и какие факторы влияют на их экономическое состояние.

Беднейшими странами Европы являются Молдавия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина. У всех из указанных стран душевой ВНД (Валовой национальный доход — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами — прим.ред) не превышает 6,1 тысячи долларов, рассказал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Обычно для международных сравнений экономического богатства стран используют показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Однако, чтобы оценить степень того, насколько экономика страны испытывает бедность, применяют ВНД.

Для сравнения: у всех беднейших стран Европы ВНД превышает 50 тыс. долларов. «И получается, что разница в Европе между самыми богатыми и бедными составляет даже не разы, а десятки раз», — объясняет экономист.

При этом, в указанной пятерке беднейших стран уровень бедности (то есть доля населения, живущего за чертой бедности), находится в диапазоне от 17 до 24%.

«Впрочем, беднейшие страны Европы выглядят весьма «прилично» на фоне 20 беднейших стран мира (которые находятся в Африке), где душевой ВНД варьирует от 840 до 2650 долларов», — отмечает эксперт.

Однако в случае с Африкой речь идет о катастрофической бедности, связанной с отсутствием доступа большей части населения к элементарным коммунальным благам (например, водопровод) и проблемами голода.

Поэтому европейскую бедность по сравнению с хронической и тяжелой бедностью в странах тропической Африки следует, по мнению эксперта, оценивать немного с других позиций.

По сути, бедными странами Европы остаются Северная Македония и Албания, которые давно являются кандидатами на вступление в Европейский союз: темпы экономического роста в этих странах остаются неуверенными, в экономике присутствует значительная доля теневого сектора, а уровень безработицы остается стабильно высоким.

Даже в Болгарии, являющейся членом ЕС с 2007 года, имеются системные экономические проблемы (например, высокая безработица, особенно среди молодежи), ограничивающие преодоление бедности.

Если же брать ЕС в целом, то по европейским меркам бедными является целая группа стран-членов ЕС, — почти все страны Восточной Европы, вступившие в ЕС в 2004 — 2013 годах, например, Польша и страны Прибалтики, заключил Смирнов.

