Финансовые новости: График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8 и 5.3

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
http://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/grafik/
|
Рынок
|
Надзорно-статистическая отчетность (НСО)
|
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО)
|
Отчет об операциях с денежными средствами
|
Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с сопроводительным письмом
|
Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2
|
Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3
|
Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
|
Отчетная дата, по состоянию на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2
|
Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3
|
Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
|
Последний отчетный период, за который необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2
|
Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
|
Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2
|
Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
|
Операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов
|
–
|
–
|
01.04.2023
|
–
|
–
|
31.03.2023
|
–
|
Апрель 2023 года*
|
–
|
–