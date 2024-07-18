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Финансовые новости: График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8 и 5.3

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

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http://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/grafik/

Рынок

Надзорно-статистическая отчетность (НСО)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО)

Отчет об операциях с денежными средствами
(Указание Банка России от 10.01.2022 № 6054-У с учетом Указания Банка России от 21.09.2022 № 6247-У)

Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с сопроводительным письмом
(Указание Банка России от 20.07.2020 № 5510-У)**

Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2

Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3

Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
(обновленная версия от 23.12.2022)

Отчетная дата, по состоянию на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2

Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3

Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
(обновленная версия от 23.12.2022)

Последний отчетный период, за который необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии  4.2

Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии  5.2

Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2

Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2

Операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов

01.04.2023

31.03.2023

Апрель 2023 года*

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