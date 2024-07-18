Финансовые новости: График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8 и 5.3

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/grafik/

Post navigation

Archives