Финансовые новости: Банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России.

Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски. В ипотечном стандарте установлено, какие сведения банк в простой и понятной форме обязан раскрыть заемщику до заключения договора, о каких рисках предупредить. Человек должен будет подписью подтвердить, что ознакомлен с этой информацией. В нем также устанавливаются принципы определения условий ипотечного договора, описывается, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и других параметров. Регулятор в течение 30 рабочих дней рассмотрит поступивший от Комитета документ, и после согласования Банком России комитет должен будет утвердить стандарт. Предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года. «Важно, что этот стандарт одобрен самими участниками рынка в диалоге с регулятором. В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт», — отметил председатель комитета, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Комитет по стандартам был создан в мае 2024 года, на две трети он состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. Фото на превью: Валентин Антонов / ТАСС

