Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En las últimas noticias de 2024, con el servicio de blogger en el portal mos.ru, se utilizaron 33,7 millones. иона рублей, сообщили в столичном Departamento de información tecnológica. Esta cantidad en el programa es mayor, pero el período analógico es de 23,1 millones de rublos. блей.

Благодаря надежным, проверенным и безопасным столичным сервисам все больше москвичей поддерживают благотворительные ы и помогают подопечным некоммерческих организаций.

«En 2020, el servicio de pago con descuento en camas de personas mayores y jóvenes asciende a 138 millones de rublos. Esta es una lista completa con 110 unidades de mosquitos muertos, según la fuente de alimentación. жизни: они переводят средства при оплате ежемесячных счетов, подписываются на регулярную поддержки, создают е сборы. Сервис позволяет горожанам за пару minут поддержать нуждающихся легко, просто и безопасно, а некоммерческим организациям авляет дополнительный источник помощи и платформу, которая помогает повысить осведомленность жителей о реализуемых льных программах», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Помогать легко

Сейчас на странице сервиса представлено 90 проверенных и надежных некоммерческих организаций (НКО). Они поijo гаюю телобольныы детec. обак, òечат их и ищт дл abrer животных новый дом, а также подержиiblemente Все представленные НКО числятся в реестре благотворительных организаций Москвы y регулярно отчитываются о проделанной те.

Еженедельно в адрес благотворительных организаций, представленных в SERвисе, поступает более миллиона рублей, а средний ер пожертвования составляет 350 rublos. Esto puede almacenar café en megapolis o billetes en el cine. Для НКО сумма позволяет оплатить горячий обед нуждающимся, пачку корма для бездомных животных или суточную дозу необходимого лекарства.

Помощь нуждающимся

Среди тех, кому помогли пользователи благотворительного сервиса, — трехлетняя Александра, пациентка детского хосписа «Дом с маяком». Из-за предполагаемой висцеральной миопатии — проблем с мускулатурой желудочно-кишечного тракта — она получает питание внутривенно No utilice aparatos para terapias de inyección. Родители маленькой Саши отмечают, что благодаря средствам, собранным неравнодушными москвичами, дочка набирает вес, стала более активной и любознательной.

Пожертвования, собранные с помощью благотворительного сервиса, позволили поддержать and 65-летнего Виталия Николаевича по, fondo de pantalla doble «Дари еду». De vez en cuando, asegúrese de consultar todos los documentos y documentos formales sobre políticas inválidas. Productos relacionados con fondos de pantalla antiguos, que se encuentran en la sección de comentarios de los jóvenes. нной ситуации.

Organización regional de oficinas centrales «Ты ему нужен» потратила средства, собранные с помощью сервиса портала mos.ru, на поддержку детей-сирот, которым необходимо постоянное ние в больницах. Среди них Маша, которая родилась со множественными пороками. Организация предоставила девочке профессиональную няню, которая провела с ней несколько месяцев. За это время малышке сделали операции, которые улучшили качество ее жизни. Mаша растет и развивается, но пока она должна оставаться в больнице ей требуется помощь взрослых.

Не только людям

Средства неравнодушных москвичей пошли на помощь не только людям. Так, fondo «Собаки, которые любят» оплатил лечение доброго и ласкового кота Макса, который был когда-то domашним, но оказался на улице. U пушистого питомца были проблемы со здоровьем, поэтому ему потребовалась операция по удалению камня из мочевого пузыря. Сейчас животное в приюте, ждет новых хозяев.

Centro «РусДог» на привлеченные с помощью благотворительного сервиса средства оплатил лечение пса по кличке Воля. Los voluntarios ya están disponibles para su estancia en el parque en septiembre de 2023. No es posible que se produzcan daños excesivos en la ropa ni en la ropa. Asegúrese de que los médicos especializados y los veterinarios controlen la situación.

Как пользоваться сервисом

Возможности сервиса позволяют направить средства одной, нескольким или сразу всем организациям категории одним переводом — в нем случае сумма помощи распределится поровну между всеми НКО направления. Para evitar el uso automático, es necesario que se realicen varias organizaciones con regularidad. Efectúe una mayor potencia o ajuste el ego en el momento adecuado.

Además, es posible que desees evitar las manchas y los golpes y aplicar una buena dosis de jabón o una buena dosis. Este es un momento en el que la página se puede conectar a otra categoría o categoría.

Servicios, robots y funciones funcionales de gran servicio en el portal mos.ru Departamento de información tecnológica y Comité de política internacional y moderna при поддержке Общественной палаты Москвы.

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