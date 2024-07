Студентка СПбГАСУ удостоена молодёжной премии Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт‑Петербурга Богдан Заставный, Алёна Ившина, председатель Общественной палаты Санкт‑Петербурга Ирина Соколова

Студентка пятого курса строительного факультета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Алёна Ившина успешна не только в учёбе и профессиональной деятельности, но и в творчестве. Алёна является участницей студенческого танцевального коллектива «Made’Ira» Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич» (руководитель Ирина Деева), выступающего на многих крупных площадках страны и получившего признание зрителей и профессионалов. Помимо коллективных достижений, у Алёны теперь есть и личная государственная награда – она стала призером Молодёжной премии Санкт-Петербурга за 2023 г. в области культуры и искусства.

Напомним, Молодёжная премия Санкт-Петербурга учреждена правительством города для поощрения петербуржцев в возрасте от 14 до 35 лет, проявивших себя в профессиональной и общественной деятельности, достигших выдающихся результатов в науке, образовании, спорте, искусстве, бизнесе и управлении, других сферах деятельности.

Алёна признаётся, что такая награда в первую очередь позволила ей почувствовать значимость проделанной работы и стала одним из стимулов к развитию.

«С ранних лет занимаюсь танцами, правда, не профессионально. Но в коллектив “Made’Ira” пришла случайно: под руководством Ирины Андреевны Деевой я сначала занималась танцевальной аэробикой. Тогда я не думала о возвращении к танцам, но её приглашение в коллектив заинтересовало, тем более, что среди его участниц были и мои друзья. Их поддержка сыграла большую роль в принятии решения. Хорошо, что всё так сложилось. Я рада, что танцевальные коллективы студии “Кирпич” дают возможность развиваться в этой сфере и не бояться пробовать что-то новое, позволяют посредством танца научиться выражать себя. Многие танцевальные направления я открыла для себя именно в “Made’Ira”, и вместе с коллективом мы не только совершенствуем своё мастерство, но и развиваемся личностно. Я поняла, что нет ничего невозможного для танцора, все достижимо, если изрядно потрудиться», – рассказала Алёна. Она добавила, что совмещать творчество с учебой и работой становится всё сложнее, но однозначно, танец уже стал частью её жизни.

«Окончив университет, постараюсь находить время для творчества. А пока ещё год занимаемся в любимом коллективе, развиваемся, растём и ждём в этом году новый поток студентов, которые неравнодушны к обществу, творчеству и танцу», – заключила Алёна.

