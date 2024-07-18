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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии столичного метрополитена ведется в плотной городской застройке. Работы осуществляются горным способом, что сключает влияние на инфраструктуру.

«Territorios específicos en Суворовской площади, где возводится станция метро “Достоевская”, не позволяет создать открытый котлован и спользовать тоннелепроходческий щит. Поэтому возле Central Academy Theatre ым способом: доставка оборудования, спуск и подъем строителей, горная проходка и выдача выработанной породы», — рассказал заместитель Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Vladimir Ефимов.

«Достоевская» станет пересадочной на одноименную станцию ​​Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Она расположится между «Новослободской» y «Проспектом Мира».

Пере ama ения. No hay nada que hacer cerca del metro de Koltsevoi.

«У московских метростроителей есть большой опыт строительства станций метро горным способом. Por ejemplo, use el método en una bola de 60 metros en las estaciones “Савеловская”, “Марьина Роща” y “Рижская” Большой ьцевой линии», — отметил руководитель столичного Департамента строительства

Рафик Загрутдинов.

Решение о строительстве «Достоевской» Кольцевой линии метро Сергей Собянин принял в 2022 году. Тогда станцию ​​включили в перечень перспективных объектов строительства Московского метрополитена.

В течение прошлого года специалисты провели необходимые проектные and подготовительные работы, а в 2024-m строители к основному этапу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что «Достоевская» станет первой станцией, построенной на Кольцевой линии спустя 70 let после полного запуска ветки.

Sergey Собянин утвердил названия «ЗИЛ» y «Достоевская» para las nuevas estaciones de metro

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