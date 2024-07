Сотрудник «Роснефти» награжден медалью МЧС за спасение детей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудник «Башнефть-Добычи» (входит в НК «Роснефть») Айдар Гиниятуллин награжден медалью «За спасение погибающих на водах» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2023 году нефтяник спас двух тонущих детей на озере Кандрыкуль, которое расположено в Туймазинском районе Республики Башкортостан.

Уфимец готовился к марафону и бегал вдоль береговой линии озера Кандрыкуль. В это время молодой человек издалека заметил надувной матрас с детьми, который стремительно уносило от берега порывом сильного ветра. Один из мальчиков спрыгнул в воду и попытался доплыть до земли, однако начал тонуть. Айдар Гиниятуллин бросился в озеро и спас обоих детей. Благодаря его четким и слаженным действиям ребята не пострадали и были переданы матери.

Это уже не первый случай спасения людей башкирскими нефтяниками. В 2023 году работник «Уфаоргсинтеза» Виль Латыпов спас в Египте 6-летнего мальчика, едва не утонувшего в бассейне отеля. Когда мальчика достали из воды, Виль сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до появления пульса. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников.

В 2022 году оператор по добыче нефти и газа «Башнефть-Добычи» Евгений Зайдуллин спас тонувших девочку и ее отца на Воткинском водохранилище в Пермском крае. В 2018 году еще один оператор предприятия Руслан Имаев спас тонувшую в озере пожилую жительницу деревни Ирдуганово Янаульского района. Из водоема нефтяник вызволил женщину уже в бессознательном состоянии. Спасти ее жизнь удалось во многом благодаря реанимационным мероприятиям, обучение которым регулярно проходят сотрудники Компании.

18 июля 2024 г

