Сотрудник «Роснефти» награжден медалью МЧС за спасение детей

В 2023 году нефтяник спас ребенка в бассейне отеля в Турции. Когда мальчика достали из воды, он сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до появления пульса. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников.

В 2023 году нефтяник спас двух тонущих детей на озере Кандрыкуль, которое расположено в Туймазинском районе Республики Башкортостан.

Сотрудник «Башнефть-Добычи» (входит в НК «Роснефть») Айдар Гиниятуллин награжден медалью «За спасение погибающих on водах» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий ных бедствий.