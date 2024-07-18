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Сотрудник «Башнефть-Добычи» (входит в НК «Роснефть») Айдар Гиниятуллин награжден медалью «За спасение погибающих on водах» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий ных бедствий.

En 2023, году нефтяник спас двух тонущих deteй on озере Кандрыкуль, которое расположено в Туймазинском районе Республики Ба шкортостан.

Уфимец готовился к марафону и бегал вдоль береговой линии озера Кандрыкуль. В это время молодой человек издалека заметил надувной матрас с детьми, который стремительно уносило от берега порывом сильного тра. Один из мальчиков спрыгнул воду и попытался доплыть до земли, однако начал тонуть. Айдар Гиниятуллин бросился в озеро и спас обоих deteй. Благодаря его четким и слаженным действиям reбята не пострадали были переданы матери.

Esto no debe permitirse ningún tipo de espacio para personas con discapacidades. В 2023 гonc. Рабо regalo Когда мальчика достали из воды, Виль сделал ему скусственное дыхание and непрямой массаж сердца до появления пульса. Pozже по по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер класс по оказанию первой помощи для сотрудников.

En 2022, el operador de la red y el gas «Башнефть-Добычи» Евгений Зайдуллин спас тонувших девочку и ее отца на Воткинском водохранилище в Пермском крае. В 2018 году еще один оператор предприятия Руслан Имаев спас тонувшую в озере пожилую жительницу деревни Ирдуганово Янаульского района. Из водоема нефтяник вызволил женщину уже в бессознательном состоянии. Сас regalo пании.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»18 de julio de 2024

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