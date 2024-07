Сергей Собянин рассказал о молодых талантах, получивших гранты Мэра Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В детских школах искусств и других творческих образовательных учреждениях Москвы обучается около 100 тысяч ребят. Для одних это просто увлечение, а для других призвание и первый шаг к будущей профессии.

«Важнейшей частью обучения в школах искусств являются творческие конкурсы, ведь дух соревнования, как ничто другое, стимулирует оттачивать мастерство, а успешное выступление — открывает многие двери», — написал Сергей Собянин в своем блоге.

В минувшем учебном году юные москвичи выступали более чем на 20 зарубежных площадках, в том числе в Китае, ОАЭ, Бельгии, Сербии, Андорре, Нидерландах, Германии, США, странах СНГ.

На конкурсе на получение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства они представляли свои таланты в 34 номинациях, в числе которых фортепиано, оркестр, ансамбль и хоровое пение, живопись, орган и клавесин, театральное искусство, классическая, народная и современная хореография и многое другое. Недавно размер грантового фонда увеличили более чем втрое — до 12,37 миллиона рублей.

В этом году на конкурс было подано более 2,5 тысячи заявок как от отдельных исполнителей, так и от творческих коллективов. Юные участники прошли строгий отбор жюри, в которое вошли известные деятели искусства. В первом туре конкурсанты представили видеозаписи своих выступлений. Во втором состоялись очные прослушивания в стенах образовательных учреждений. Заключительной частью стали открытые выступления и выставки на площадках столицы.

Долгожданная победа

Обладателем Гран-при и лауреатом первой степени в номинации «Оркестровые струнные инструменты» среди студентов профессиональных образовательных организаций стал 16-летний ученик Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных виолончелист Тихон Евланов. Он начал заниматься музыкой в четыре с половиной года в детской школе искусств имени А.С. Даргомыжского. В конкурсе грантов Тихон участвует уже в третий раз — до этого он завоевывал звания лауреата второй и третьей степени.

В первом туре конкурса музыкант сыграл «Сонату для виолончели соло» Дьердя Лигети, во втором — «Песнь менестреля» Александра Глазунова и пьесу «Танец эльфов» Давида Поппера. В финале, проходившем в Мемориальном музее А.Н. Скрябина, Тихон исполнил первую часть из любимого им «Концерта для виолончели с оркестром» Антонина Дворжака.

В 2020 году виолончелист получил Гран-при на конкурсе, который проводит Владимирский губернаторский симфонический оркестр. Юному музыканту посчастливилось трижды играть с основателем коллектива Артемом Маркиным. А в декабре 2023 года в Большом зале Московской консерватории музыкант выступил с симфоническим оркестром студентов вуза под управлением Анатолия Левина.

Семейная традиция

Баянист Карим Гайнуллин стал одним из лучших в номинации «Клавишные народные инструменты». Юному лауреату восемь лет, в прошлом году он уже принимал участие в конкурсе и дошел до второго тура.

Карим учится в детской музыкальной школе имени Г.Ф. Генделя. Он продолжает семейную традицию игры на баяне: его дедушка был самоучкой, отец получил музыкальное образование, а дядя Айрат Гайнуллин — известный баянист, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных.

В заключительном туре, состоявшемся на сцене камерного зала Московского международного дома музыки, баянист исполнил Сонатину до мажор Виктора Власова и произведение «Маленький виртуоз» Александра Корчевого.

За два года своей музыкальной карьеры Карим побеждал уже в 15 всероссийских и международных конкурсах баянистов и аккордеонистов, а кроме того, стал стипендиатом программы для одаренных детей «Новые имена». Помимо занятий музыкой, школьник посещает кружок английского языка, секцию кунг-фу и увлекается астрономией.

Духовые: самый сложный деревянный инструмент

В номинации «Духовые инструменты» обладателем гранта Мэра Москвы стала студентка Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена Алиса Шишкова. Она играет на гобое, который считается самым сложным деревянным духовым инструментом. С четырех лет Алиса начала посещать занятия в детской музыкальной школе имени Д.Д. Шостаковича.

В первом туре гобоистка исполнила «Квартет для гобоя и струнных» Вольфганга Амадея Моцарта и «Сонату для гобоя и фортепиано» Пауля Хиндемита, во втором — «Фантазию на темы из оперы Гаэтано Доницетти “Фаворитка”» Антонио Паскулли. В заключительном туре на сцене камерного зала Московского международного дома музыки она представила «Концертино для гобоя» Яна Вацлава Каливоды.

У Алисы уже есть опыт выступлений на известных площадках. Она выходила на сцену Большого зала Московской консерватории, Концертного зала имени П.И. Чайковского, Светлановского зала Московского международного дома музыки. В свободное время девушка работает волонтером в приюте для собак и занимается спортом.

Танцы плюс математика

Мария Белугина дважды побеждала в конкурсе грантов Мэра Москвы. В 2022 году она заняла первое место в номинации «Классическая хореография», а в этом победила в номинации «Народный танец». Мария начала заниматься восемь лет назад в балетной школе «Армида», а четыре года назад поступила в детскую школу искусств имени С.Т. Рихтера. Танцовщица уже успела стать лауреатом нескольких конкурсов в разных городах России: Казани, Петрозаводске, Костроме, Санкт-Петербурге. В 2023 году она победила в номинации «Классический танец» в хореографическом конкурсе Dance Moscow. Участвовала в телевизионном проекте «Большие и маленькие», где исполнила вальс на музыку Лео Делиба.

В третьем туре конкурса, проходившем в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Мария исполнила итальянский танец «Тарантелла» на музыку Сергея Прокофьева, специально поставленный для этого выступления педагогом Еленой Ивановой.

Девушка учится в математическом классе и показывает успехи не только в танцевальном искусстве. Этой весной она приняла участие в соревнованиях уральского турнира юных математиков.

Ударные инструменты

Варвара Москвина в этом году участвовала в конкурсе в пятый раз. Она выступила в сольной номинации «Ударные инструменты» и завоевала в ней первое место. Кроме того, второе место в номинации «Ансамбль» получил дуэт Варвары Москвиной и Ивана Лукинского. Ребята учатся в школе при Колледже музыкально-театрального искусства (КМТИ) имени Г.П. Вишневской.

Решение играть на ударных инструментах Варвара приняла в пять лет на концерте в музыкальной школе, когда увидела мальчика, виртуозно игравшего на ксилофоне. К сегодняшнему дню она уже принимала участие в различных концертах и конкурсах, в том числе проекта «Свет надежды» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в зале «Зарядье», в одноактном балете «Предчувствие» в постановке Евгении Долгалевой (в рамках проекта «Лаборатории современной хореографии» КМТИ имени Г.П. Вишневской). Помимо этого, в составе биг-бенда, а также школьного и студенческого духовых оркестров колледжа выступала на многих российских конкурсах и фестивалях.

В этом году в заключительном туре конкурса на соискание грантов Мэра Москвы девушка исполнила произведение на маримбе Etude in e minor Пиуса Чеунга. В номинации «Ансамбль» совместно с Иваном они исполнили произведения современных композиторов — для этого потребовались две маримбы и один вибрафон.

В свободное от занятий время Варвара Москвина любит читать и увлекается живописью.

