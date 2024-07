«Роснефть» и министерство образования Красноярского края создают новую систему подготовки кадров для нефтяной отрасли региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дочерние предприятия «Роснефти» в Красноярском крае и Министерство образования края в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет» подписали Соглашение о создании в регионе образовательно-производственных кластеров «Транспорт. Логистика» и «Топливно-энергетический комплекс».

Документ предусматривает партнерское взаимодействие Министерства образования края, красноярских техникумов и колледжей, а также дочерних обществ Компании, ведущих работу в регионе – «РН-Ванкор» «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «РН-Бурение», «ТаймырБурСервис», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, «РН-Сервис», «ТБС-Логистика».

Создание образовательно-производственных центров станет основой для комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования в регионе под реальные потребности промышленных предприятий, заинтересованных в притоке квалифицированных рабочих кадров.

На севере Красноярского края «Роснефть» ведет масштабное освоение нефтегазовых месторождений. На Таймыре Компания реализует флагманский проект «Восток Ойл», для которого предполагается задействовать порядка 400 тысяч специалистов на стадии строительства и 130 тысяч в период эксплуатации. Сегодня для работы на Таймыре уже открыто более 10 тысяч вакансий.

Участие предприятий «Роснефти» в федеральном проекте «Профессионалитет» обеспечит массовую подготовку специалистов по востребованным профессиям нефтегазовой отрасли, а также повысит качество подготовки квалифицированных рабочих кадров.

В рамках подписанного Соглашения для энерогокомплекса нефтедобывающих предприятий региона на базе Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики будет вестись подготовка рабочих для электростанций, сетей, релейной защиты и автоматизации, электромонтеров, сварщиков, технологов-химиков и других востребованных профессионалов топливно-энергетической сферы.

Красноярский техникум транспорта и сервиса подготовит кадры транспортно-логистического направления, где сегодня нужны как специалисты техобслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей, так и крановщики, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, логисты, водители различных категорий.

Кроме того, в рамках Соглашения квалифицированных специалистов для предприятий «Роснефти» подготовят Красноярский монтажный и Таймырский колледжи, Канский политехнический и Канский технологический колледжи, а также Техникум горных разработок, Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, Емельяновский дорожно-строительный техникум.

Справка: Для обеспечения предприятий «Роснефти» квалифицированными кадрами в Красноярском крае уже несколько лет реализуется комплексная программа набора кадров и поддержки организаций профессионального и высшего образования. В число ключевых образовательных учреждений-партнеров проекта вошли восемь учебных заведений региона, включая Сибирский федеральный университет. Под потребности нефтяников региона сформированы 30 профильных направлений подготовки в организациях среднего профессионального образования. Федеральный проект «Профессионалитет» нацелен на модернизацию профессионального образования. Проект реализуется путем создания образовательно-производственных центров (кластеров) в тесном взаимодействии профессиональных образовательных учреждений и предприятий реального сектора экономики.

