Программа капремонта: в столице восстановят девять домов на набережных Москвы-реки

В столице 19 июля отмечается День Москвы-реки. Вдоль главной водной артерии столицы располагаются тысячи зданий, которые формируют уникальный живописный городской пейзаж. В рамках столичной программы капитального ремонта в 2024 году восстановят девять домов вблизи набережных Москвы-реки. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Дом на Крутицкой набережной

Уже подходит к концу ремонт дома 11 на Крутицкой набережной. Здание, построенное в 1968 году по проекту типовой серии, имеет 16 этажей. Специалисты обновляют фасад, крышу и коммуникации водоотведения.

Особое внимание уделили сохранению стен фасада, которые изначально были отделаны мелкоразмерной плиткой. За время эксплуатации она значительно износилась, а некоторые фрагменты были утеряны. Восстановить такую плитку крайне сложно. В Москве капитальный ремонт фасадов подобных домов проходит по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Она позволяет сделать здание не только красивым, но и по-настоящему теплым.

Для удобства жителей работы по обновлению фасада разделили на этапы. Специалисты промыли открытые поверхности и удалили отслоившуюся плитку, а затем нанесли штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав, а также декоративную штукатурку и загерметизировали межпанельные швы. Такие же работы проведут с торцевой стороны здания.

Кроме того, мастера привели в порядок вход, обновили покрытие цоколя, отремонтировали откосы и заменили отливы, а на крыше уложили мягкое покрытие.

Дом на Фрунзенской набережной

В этом году начался капремонт дома 24 на Фрунзенской набережной. Здание п-образной формы имеет 15 этажей, оно было построено в 1951 году в стиле советской неоклассики. Специалисты обновляют фасад и инженерные системы.

Для того чтобы с ювелирной точностью восстановить первозданную красоту дома, был разработан индивидуальный проект и подобраны максимально подходящие современные отечественные материалы и технологии. Мастера расчистили и промыли фасад, отремонтировали штукатурный слой и нанесли антисептический раствор. Это необходимо для качественной окраски в оттенки «бежевый натуральный рис» и «светло-коричневый ясень».

Сейчас специалисты приводят в порядок плиты и ограждения на балконах здания. После этого приступят к обновлению входа, где необходимо заменить двери и отремонтировать козырьки. Кроме того, в ближайшее время они завершат комплекс работ по обновлению цоколя, откосов и замене отливов.

Внутри здания заменили инженерные системы — холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Дом на Павелецкой набережной

Здание по адресу: Павелецкая набережная, дом 10, корпус 3 специалисты уже восстановили в прошлом году. Они обновили фасад, крышу, подъезды, подвал и инженерные коммуникации.

Пятиэтажный дом был построен в 1957 году по проекту типовой серии. По его периметру расположен венчающий карниз, а межэтажное пространство украшено тягами и поясами.

Мастера промыли поверхности наружной кирпичной кладки, нанесли антигрибковый состав и отремонтировали отдельные кирпичи. Особое внимание уделили ремонту архитектурного декора: межэтажные карнизы и пояса привели в порядок, а после этого окрасили. Фасаду вернули исторический оттенок «светлая слоновая кость».

В здании заменили балконные экраны и отливы, установили современные окна и новые двери. Кроме этого, работы прошли в подвале и на крыше дома. Обновили также систему водоотведения, стояки горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления.

Столичная программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.

В 2024 году в столице восстановят 81 дом в стиле неоклассицизма

