Предприниматели смогут открыть спортивные центры в трех округах Москвы

Город выставил на торги права на размещение трех некапитальных спортивных объектов в Новой Москве, а также на востоке и западе столицы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Новые спортивные объекты появятся в трех районах Москвы — в поселении Марушкинском, Вешняках и Ново-Переделкине. Для этого город выставил на открытые аукционы земельные участки площадью от двух до восьми тысяч квадратных метров. Победители смогут открыть там футбольный манеж, теннисный корт и другие комплексы для занятий физической культурой. С инвесторами подпишут договоры сроком на три года», — рассказал Кирилл Пуртов.

При строительстве инвесторы должны учитывать архитектурный облик окружающей застройки. Сооружения могут занимать до 70 процентов площади участка и иметь не более двух этажей. Функциональное назначение будущей постройки инвесторы выберут из перечня, утвержденного Москомспортом.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 и 9 августа, в зависимости от лота. Сами торги пройдут 6 и 13 августа соответственно. Для участия понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной становится инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» есть информация о лотах: фотографии, документы, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах возможно дистанционно: процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее о национальных проектах города можно узнать на специальной странице.

