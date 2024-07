Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постановление от 11 июля 2024 года №939

Для представителей бизнеса, работающих в Белгородской области, продлён срок уплаты большей части налогов, авансовых платежей по ним и страховых взносов. Постановление об этом подписано.

Документ Постановление от 11 июля 2024 года №939

Мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от украинских обстрелов, а также на представителей бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы снизились более чем на 30% в период проведения специальной военной операции.

Платежи по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступает в 2024 году, для таких предприятий перенесены на один год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение ещё одного года (равными частями ежемесячно).

Комментируя принятое решение на заседании Правительства 18 июля, Михаил Мишустин отметил, что оно поможет местному бизнесу.

«У него появится больше оборотных средств, которые можно использовать в том числе на заработную плату сотрудникам, закупки сырья и оборудования», – констатировал глава кабмина.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 февраля 2023 года № 259.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52149/

MIL OSI