Построить маршрут и купить билеты: как новые умные устройства помогают посетителям ВДНХ

На ВДНХ установили 62 мультимедийные стойки, интерактивных флюгера и уличных экрана. Обновленная система навигации поможет спланировать прогулку и самостоятельно исследовать выставку.

Цифровые помощники позволяют получить необходимую информацию, приобрести билет и сориентироваться. Они определяют местоположение пользователя, указывают путь до нужного объекта и генерируют QR-код, с помощью которого можно скачать готовый маршрут на смартфон. Устройства работают на русском, английском и китайском языках, причем они приспособлены и для людей с ограниченными возможностями.

Первый вид помощников — компактные мультимедийные стойки — поставили в самых посещаемых павильонах, например в Музее ВДНХ и историческом парке «Россия — моя история».

На улицах же установили интерактивные флюгера-указатели. Если набрать место назначения или спросить о нем вслух, то устройство не только построит маршрут, но и повернет свою стрелку в нужном направлении.

Третий вид помощников, тоже уличных, — это сенсорные экраны размером с человека. За счет интеграции с сервисом Russpass с их помощью можно посмотреть актуальную афишу, подобрать выставки, купить билеты, забронировать столик в ресторане и даже посмотреть прогноз погоды.

Многофункциональные устройства дополняют сеть туристско-информационных центров столицы, в которые обращаются не только гости города, но и сами москвичи. Такие центры находятся на Тверской площади, в парке «Зарядье», в парке развлечений «Остров мечты», на Северном и Южном речных вокзалах, а также на площадках городских фестивалей.

Столичный Комитет по туризму формирует устойчивый образ Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год Мостуризм организует мероприятия, которые объединяют жителей и гостей города. Зимой и летом они могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к московским чайным традициям столицы или попробовать на вкус московский завтрак в одном из сотен ресторанов — участников проекта.

