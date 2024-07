Помощь будущей маме: в Москве разработали первый клиентский путь ведения беременности

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в столице разработали первый клиентский путь ведения беременности. Он включает в себя понятный и подробный алгоритм всех обследований, что позволит будущей маме четко понимать, какие исследования и на каком сроке ей необходимо пройти. Об этом при посещении центра женского здоровья при городской клинической больнице (ГКБ) имени А.К. Ерамишанцева сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Забота о женском здоровье является одним из основных векторов развития московского здравоохранения. Мы хотим, чтобы в Москве было как можно больше счастливых и многодетных семей. В городе созданы все условия для полноценного воспитания детей. Мы внедряем стандарт новой акушерско-гинекологической помощи. Он позволяет сделать помощь на протяжении всей жизни женщины более доступной, начиная с профилактики заболеваний, ведения беременности, постродового наблюдения. Ключевым элементом нового стандарта являются центры женского здоровья, которые обеспечат всю необходимую медицинскую помощь женщинам», — рассказала заммэра.

Центры оснастят современным оборудованием, а работать в них будут высококвалифицированные специалисты. На данный момент в городе есть одно такое медучреждение, где уже родились 500 детей, а 1,2 тысячи пациенток консультируются по ведению беременности.

По словам Анастасии Раковой, в столице планируют открыть около 30 центров здоровья женщин. Сейчас в 15 из них идут ремонтные работы, еще два откроются до конца 2024 года. Один из них — центр женского здоровья при ГБК имени А.К. Ерамишанцева.

В ближайшие несколько лет в городе планируют завершить формирование сети таких центров. В них смогут обращаться все москвички независимо от места проживания. Центры войдут в состав крупных многопрофильных больниц, где оказывают гинекологическую помощь, и будут расположены вблизи роддомов и перинатальных центров.

«Мы хотим сформировать новый стандарт с учетом новой культуры коммуникации между врачом и пациентом. Для этого мы разработали клиентский путь ведения беременности, чтобы каждая женщина, которая готовится стать мамой, понимала, какие исследования и скрининги надо сделать, как часто посещать врача, зачем необходимо проводить эти исследования, чтобы планировать и посещение врача — акушера-гинеколога, и проведение исследований. Тем самым быть более информированной и более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью малыша», — добавила Анастасия Ракова.

Первый центр женского здоровья открылся в ноябре 2023 года на базе перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой. Там оказывают широкий спектр медицинских услуг по диагностике, лечению заболеваний и ведению беременности. Кабинеты лучевой диагностики оборудованы аппаратами экспертного класса, в том числе для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых исследований.

