От аргентинского танца до индийской йоги: гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» познакомят с культурой разных стран

На городских набережных в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» по выходным проходят мероприятия, которые знакомят гостей с иностранными традициями и искусствами. Их участники могут приобщиться к разным культурам мира, не покидая российскую столицу.

Аргентинское танго нуэво

Мастер-класс по самому известному танцу Аргентины пройдет 25 июля на набережной «Музеона». Гостей ждет направление нового танго — нуэво, которое появилось в 1990-х годах. Оно основано на физике движений больше, чем на музыке, чувствах и традициях аргентинского танго. Поэтому здесь много импровизации, а еще такие занятия помогают развитию выносливости и координации.

Гавайские танцы

Погрузиться в атмосферу Гавайев смогут те, кто придет 25 августа на набережную парка искусств «Музеон». Участники школы «Дом гавайского танца» не только исполнят номера в древнем и современном стиле, но и расскажут об истории и удивительной природе Гавайских островов, их культуре и жителях. К танцам могут присоединиться все, независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки.

Индийская хатха-йога

3 августа на набережной Нагатинского затона все желающие смогут обучиться хатха-йоге. Она пришла в Россию из Индии. Хатха-йога отличается от обычной более медленным темпом и акцентом на медитацию. Занятие проведет Анфиса Дьяконова, сертифицированный преподаватель, специалист по лечебной физкультуре, психолог. Участникам предложат варианты простых и сложных упражнений в зависимости от подготовки.

Русские народные традиции

На набережных также можно научиться созданию аксессуаров в традициях народов России. Например, 27 июля на ВДНХ всем желающим предлагают сделать своими руками кокошник — самый узнаваемый символ русского традиционного костюма, передающийся из поколения в поколение как семейная реликвия и драгоценность.

Лето в Москве. Все на улицу!

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит до 8 сентября. По всему городу открыто более 600 площадок, где жителей и гостей столицы ждут культурные, спортивные и образовательные мероприятия, в том числе мастер-классы, турниры, концерты, танцевальные вечера, театральные постановки и многое другое.

Столичный Комитет по туризму формирует устойчивый бренд Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год здесь организуют события, которые объединяют жителей и гостей города. Все желающие могут погрузиться в другие эпохи на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.

