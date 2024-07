Обучающиеся ГУУ стали победителями конкурса «Студенческий стартап»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подведены итоги отбора по V очереди конкурса «Студенческий стартап».

В этом году на конкурс было подано более 7,7 тысяч заявок из 73 регионов нашей страны. Победителями стали 2 тысячи обучающихся российских университетов. Они получат гранты в размере 1 млн рублей для реализации своих бизнес-проектов.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что 67,3% поддержанных заявок направлены приоритетные для страны на сферы. Наибольшее число поддержанных бизнес-проектов ориентированы на цифровые технологии (692), креативные индустрии (375) и создание новых приборов (264). В области медицинских, химических и биотехнологий, а также ресурсосбережения планируются к реализации в совокупности 669 проектов.

«Молодежное предпринимательство играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Уже сейчас мы видим, что порядка 70% поддержанных в рамках «Студенческого стартапа» заявок нацелены на поиск решений по приоритетным для России направлениям», – отметил вице-премьер.

Он отдельно подчеркнул растущую долю победителей среди обучающихся российских вузов из дружественных стран – она составляет уже 1,6%.

По результатам конкурсного отбора в число победителей вошли три проекта, созданных молодыми инноваторами из ГУУ:

Компания по изготовлению рекламно-сувенирной продукции «МерчИИ» (категория «Креативные индустрии»), автор проекта – Роман Новенников;

Роман Новенников; Разработка тренажера-массажера «TreneRoll» для профилактики и лечения дорсопатии, а также миофасциального релиза (категория «Медицина и технологии здоровьесбережения»), автор проекта – Мария Травникова;

МетаТур по России (категория «Цифровые технологии»), автор проекта – Марина Зоткина.

Грантовая поддержка стартапов рассчитана на 12 месяцев, договоры с победителями конкурса будут заключаться в сентябре.

Полный список победителей размещен на сайте конкурса.

