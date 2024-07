На портале «Russpass. Бизнес» создали бесплатную базу знаний для туристических компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

На портале для представителей туристической отрасли «Russpass. Бизнес» открыли раздел «База знаний». В нем собраны видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства столицы, рекомендации экспертов для предпринимателей, шаблоны презентаций, типовых документов и многое другое. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Новый раздел состоит из девяти блоков, среди которых “Для стартапа”, “Креативное мышление”, “Записи отраслевых конференций” и “Бизнес-процесс”. Пользователи узнают, как создавать и продвигать свой туристический проект, привлекать инвесторов и путешественников из разных стран», — отметила Наталья Сергунина.

Кроме того, на «Russpass. Бизнес» опубликован список федеральных и городских мер поддержки, а также расписание отраслевых мероприятий в столице. Подать заявку на размещение событий в этом календаре могут и сами представители индустрии. Еще зарегистрированным на портале компаниям доступны личный кабинет и набор полезных в работе инструментов, которые помогут найти партнеров и проанализировать основные туристические показатели.

Помимо этого, на цифровой платформе есть биржа вакансий, где предприниматели бесплатно публикуют объявления. Сервис охватывает 11 направлений — от ИТ-сферы до делового туризма.

Собянин рассказал о масштабном обновлении туристической экосистемы Russpass

