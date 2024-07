Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Началось проектирование участка, который продлит открытую осенью 2023 года автодорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево до трассы М-2 «Крым». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку. Она стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО, после введенных в эксплуатацию участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Теперь мы планируем продлить ее дальше на восток до обводной дороги с последующим выходом на еще одну федеральную магистраль —М-2 “Крым”, Симферопольское шоссе. Протяженность линейного объекта составит 3,5 километра», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок станет продолжением поперечной дороги, которая идет до трассы М-2 «Крым» и добавит к нему еще одну федеральную магистраль, чтобы в перспективе новая дорога объединила все действующие и планируемые объекты. Так, будет создана трасса протяженностью около 45 километров. Она станет полноценным дублером ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до автодороги М-2 «Крым».

Благодаря новой дороге появятся удобные выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. Кроме того, станет проще добираться до станции Остафьево второго Московского центрального диаметра.

Завершить разработку планируют до середины 2025 года, а ввести объект в эксплуатацию — в 2027-м.

«Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево стала продолжением трассы Калужское шоссе — Яковлево. Общая протяженность прямого пути от Троицка до Щербинки составила 17 километров. Проект включал в себя строительство трех искусственных сооружений: путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль хода Варшавского шоссе, а также моста через реку Десну», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

С 2012 года в Троицком и Новомосковском округах построили 390 километров автомобильных дорог, около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе шесть путепроводов через железнодорожные пути и 39 мостов.

С момента присоединения к столице новых территорий, здесь в полтора раза увеличилась общая протяженность автодорог. Сегодня она составляет почти тысячу километров. Благодаря реализации проектов по строительству дорог и мостов плотность движения в ТиНАО снизилась на 20 процентов.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что дорожный каркас в ТиНАО активно развивается: до 2026 года здесь построят почти 100 километров дорог.

Собянин: Продлим дорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево до трассы М-2

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141284073/

MIL OSI