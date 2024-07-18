Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el día 19 de diciembre de 2019, todos los habitantes de Moscú tienen una buena relación calidad-precio en sus arterias de agua más grandes. Так, в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» можно поучаствовать в различных культурно-развлекательных мероприятиях на набережных, которые после благоустройства стали любимым естом отдыха жителей и гостей города.

На фестивальных площадках с видом на Москву-реку можно будет заняться зумбой, йогой или бачатой, поучаствовать в ссе по созданию трендового летнего макияжа и посетить благотворительный концерт. No hay plataformas de superposición ni registros previos. За расписанием можно следить na decir.

A las 10:00 en Нагатинском Затоне, на набережной на улице Корабельной, el festival invitado ждет зумба. Энергичная фитнес-тренировка пройдет в формате танцевальной вечеринки под латиноамериканские и мировые хиты.

Los huéspedes del parque infantil “Museo” en la ciudad de Krymskói tienen un gran programa de programación. A las 08:00 se inicia la sesión «Звуковой цигун: восемь основ». Его участники освоят группы упражнений, которые комплексно и системно воздействут на организм, повышая иммунитет, силу и бность, развивая равновесие, баланс, координацию и укрепляя нервную систему. Занятие платное, по registros.

A las 10:00, en este lugar, el día siguiente тренировка по миофасциальному расслаблению, включающая упражнения на подвижность суставов и обучение самомассажу. Оборудование предоставляется.

A las 12:00, los invitados utilizan secretos de maquillaje y ropa de cama personal. На clase maestra Un usuario profesional puede utilizar una máquina de escribir moderna y una máquina de escribir.

A las 16:00, en el horario de música, es posible realizar una programación dinámica con elementos Flow. Estos micrófonos de pilates y 3D de autor para estos temas, кто хочет быть здоровым y подтянутым. Тренировка платная, нужна registro.

Después de un gran número de festivales, es posible que se produzcan más eventos. A las 18:00 en Крымской набережной пройдут уроки парных танцев, на которых обучат базовым движениям бачаты, сальсы и кизомбы. Para algunos socios, es posible que deseen contactar con otras personas. Уроки платные, по registros.

А вечером на Краснопресненской набережной состоится небольшой концерт с участием подопечных и волонтеров фонда «Хэппи». La salida es a las 20:00.

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