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Председатель Правительства Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамч enko.

El tema actual está relacionado con proyectos regionales, que se encuentran en el centro federal.

В частности, Виктория Абрамченко затронула вопрос строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла. При реконструкции гидроузла были нарушены пути нерестовой мерестовой миграции Иб, что приводит к сокращению водных биоресурсов в реке Don. El canal de control remoto puede resolver este problema.

Также Виктория Абрамченко отметила необходимость включения столицы донского казачества – города Новочеркасска в перечень 200 ородов, для которых в рамках поручения Президента будут разработаны маster-planы.

En В Новочеркасске, по её словам, сосредоточено много важных промышленных предприятий и образовательных учреждений Ростовской области. Облик города, его социально-экономическое, экологическое состояние имеет важное значение не только для его жителей, но и для в целом.

Михаил Мишустин в свою очередь подчеркнул важность дальнейшего укрепления обратной связи между Правительством и регионами, поскольку именно такое взаимодействие позволяет принимать решения, способные качественно улучшить ситуацию по значимым для направлениям.

Además, es posible que se produzcan daños graves en la piel.

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