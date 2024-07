«Миллион призов» открыл программу лояльности для покупателей рыбного рынка «Москва — на волне»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

К городской программе лояльности «Миллион призов» присоединился рыбный рынок «Москва — на волне». Он находится в районе Косино-Ухтомский. Посетители рынка — пользователи сайта «Миллион призов» и участники столичных электронных проектов «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей», «Наш город» и других теперь могут вернуть 10 процентов от стоимости покупок на рынке в виде городских баллов.

Для этого во время совершения покупки на рыбном рынке необходимо зайти с мобильного устройства на сайт ag-vmeste.ru и войти с помощью учетной записи mos.ru. Затем следует выбрать кнопку с изображением щита (она расположена в правом верхнем углу) и показать кассиру персональный QR-код участника. Баллы начислят сразу же. Их можно обменять на различные товары и услуги на сайте «Миллион призов». Пользователи могут получить не более пяти тысяч баллов в месяц.

«Потребление рыбы и рыбопродуктов в столице составляет 25 килограммов в год на человека — это выше уровня потребления по Центральному федеральному округу на семь процентов, а также среднего показателя по России на 13 процентов. Однако он все равно не достигает рекомендуемой нормы Минздрава России — 28 килограммов в год на человека. Специализированный рынок “Москва — на волне” открылся в ноябре 2023 года при поддержке Правительства Москвы, чтобы сделать рыбный ассортимент шире и доступнее для горожан», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На рынке можно найти рыбу и морепродукты из каждого моря и океана России — всего более 500 видов. Ее могут бесплатно приготовить для посетителей на специальной открытой кухне. Жители города оценили проект: с момента открытия объект посетили более 700 тысяч человек. Рынок находится по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2 а.

«Миллион призов» — сайт, где москвичи могут обменивать городские баллы на товары и услуги более 400 организаций-партнеров. Например, на скидки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты в московские театры и парки, сувениры с логотипами проектов, а также пополнение транспортной карты «Тройка» и парковочного счета приложения «Парковки России». Пользователи сайта могут направлять средства на благотворительность. Городские баллы начисляются за активное участие в электронных проектах Правительства Москвы.

Проекты «Миллион призов», «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и «Наш город» развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

