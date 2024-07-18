Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Хирурги Морозовской детской городской клинической больницы спасли жизнь мальчику с редким пороком сердца — аномалией Тауссиг — нга. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Благодаря модернизации, активному внедрению кардиологического скрининга и тесному сотрудничеству специалистов Морозовской ы с перинатальными центрами Москвы нам удается спасать малышей с самыми тяжелыми патологиями. Морозовская больница — флагман в области детской кардиологии. Ежедневно здесь успешно проводится хирургическая коррекция врожденных пороков сердца у детей любого возраста, в том числе и у новорожденных. В данном случае редчайшая аномалия Тауссиг — Бинга была выявлена ​​у ребенка еще до рождения, на УЗИ. Заболевание сложное, встречается реже, чем у одного процента новорожденных, и требует высококвалифицированной помощи. Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малышу удалось спасти жизнь, он полноценно растет и развивается», — отметила заммэра.

Такие сложные пороки называют критическими, они угрожают жизни детей и требуют хиругического вмешательства в первые дни рождения. Сначала у ребенка обнаружили инфекционный процесс, поэтому врачи только восстановили дугу аорты, чтобы уменьшить упление крови в легкие и защитить их от избыточно высокого давления.

Через четыре месяца провели второй этап лечения, в ходе которого аорту и легочную артерию переместили в анатомически ую позицию. Las arterias coronarias se reimplantean en neoaorto y en el defecto de la arteria coronaria.

Durante un período de tiempo limitado, el personal de servicio doméstico deberá utilizar el ambulatorio.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.mos.ru/news/item/141372073/

MIL OSI