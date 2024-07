Искусство дискуссии и ораторское мастерство: чем удивит фестиваль «Фиолетовый движ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Освоить базовые приемы ораторского искусства, поработать над техникой речи и научиться аргументированно отстаивать свою позицию смогут гости фестиваля «Фиолетовый движ». Он пройдет 27 июля в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» с 12:00 до 22:00. Для гостей подготовили насыщенную программу. Их ждут образовательные игры, веселые конкурсы, квесты и музыкальные выступления. Также они смогут понаблюдать за дебатами финалистов и победителей молодежного проекта по развитию навыков дискуссионного мастерства «Дебаттл». Вход на фестиваль свободный, предварительная регистрация не нужна.

«На нашем фестивале москвичи и гости столицы смогут не только весело провести время на природе, но и получить новые знания и навыки в искусстве дебатов и аргументации. В этом году у нас также подготовлена большая программа, которая сможет удивить и порадовать каждого», — отметила Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».

Фестиваль откроет в 12:00 выступление организаторов на главной сцене парка. Они расскажут о подготовленных мероприятиях и площадках. Около сцены будут дежурить помощники со специальными бейджами. У них можно будет уточнить расписание событий.

Одним из главных мероприятий фестиваля станет большой интерактивный квест. Поучаствовать в нем можно с 12: 15 до 18:00. Квест включает в себя девять различных станций. Проходя каждую из них, участникам предстоит овладеть несколькими навыками ораторского искусства и дискуссионного мастерства. На станции «Большая дженга» игроки научатся быстро формулировать свои мысли и концентрировать внимание. Им предстоит построить устойчивую башню из брусков. Каждый из них — это удачный аргумент в диалоге. Беседуя на предложенные темы, участники будут отстаивать свою позицию, используя убедительные доводы.

На станции «Монополия аргументов» гости смогут потренировать свои навыки в искусстве аргументации и принять участие в дебатах на различные темы. Перед ними развернут большое игровое поле с ячейками и кубиком. Подбрасывая его, участники должны будут передвигаться по полю и дебатировать. Им предстоит отстаивать свою позицию в каждой теме, которой посвящена текущая ячейка.

На еще одной станции квеста — «Места Москвы» — участники смогут проверить свои знания городских достопримечательностей. На доске с картой столицы им необходимо будет правильно расставить магниты с изображениями архитектурных памятников и исторических мест. Также на этой станции будет организована фотозона, в которой каждый сможет сделать снимки на память о фестивале.

Участники квеста, успешно выполнившие все задания, получат памятные призы. Им вручат сувениры с символикой проекта «Дебаттл»: пледы, блокноты, футболки и другие приятные мелочи.

Помимо квеста, для гостей фестиваля приготовили еще несколько увлекательных занятий. В 18: 15 на главной сцене начнутся показательные дебаты, в которых примут участие лучшие ораторы предыдущих сезонов проекта. Они подискутируют на актуальные темы и продемонстрируют зрителям свои навыки публичных выступлений. В 19: 15 на сцене выступят танцевальные коллективы московских вузов и колледжей. А в 21: 15 гостей ждет музыкальный концерт, который подготовили столичные студенты.

Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно найти на официальных страницах проекта «Дебаттл» в социальных сетях.

Проект «Дебаттл» — это городская площадка, где молодежь обучается искусству публичных выступлений, аргументации и ораторскому мастерству. Для закрепления полученных знаний на практике они регулярно участвуют в дебатах на социально значимые темы. Площадка является частью проекта «Молодежь Москвы» и работает при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

