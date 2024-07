Source: MIL-OSI Russian Language News

Соловецкий монастырь

18 июля отмечается день памяти, когда британский флот совершил нападение на Соловецкий монастырь. В 1854 году – 170 лет назад – обитель выдержала 9-часовую бомбардировку, которую осуществили англичане во время Крымской войны – гарнизон, состоявший из монахов, солдат и паломников, отразил атаку двух фрегатов, повредив при этом один из кораблей противника.

«Сегодня мы вспоминаем подвиг, который стал одним из эпизодов Крымской войны, – в 1854 году братия Соловецкого монастыря проявила мужество и героизм, не позволив приблизиться вражеским британским кораблям. В те времена монастырь не имел достаточного вооружения, но сплочённость и находчивость, а также сила молитвы монахов и жителей монастыря спасла святую землю от уничтожения. Всё это – символ того, как православные каноны и традиции формируют такие ценности, как честь, мужество и доблесть. Отдельно стоит отметить роль фонда Соловецкого архипелага, который сохраняет культурное и природное наследие, не позволяя забыть о решительном поступке братии и других славных страницах истории монастыря», – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что фонд также создаёт и обновляет инженерную, жилищно-коммунальную и социальную инфраструктуру, что позволяет паломникам совершать путешествия по святым местам и узнавать больше о родной стране.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага был создан в 2018 году указом Президента Владимира Путина по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Реставраторы и исследователи до сих пор находят на Соловках свидетельства важнейших событий, происходивших на архипелаге. Собранные материалы позволяют по крупицам восстанавливать информацию о малоизвестных фактах летописи монастыря. Испытания, выпавшие на эту святую землю, говорят о невероятной силе духа, подвиге, самопожертвовании, отваге людей, которые здесь жили. Огромное впечатление на сотрудников фонда произвёл рассказ опытных экскурсоводов музея об исторических событиях обороны монастыря 1854 года. Стены крепости до наших времён сохранили следы нападения англичан. В важнейший для нашей страны исторический момент монахи и жители острова предпочли пасть в неравном сражении, не имея современного оружия, чем добровольно допустить врага на русскую землю», – прокомментировала заместитель генерального директора Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Татьяна Озерова.

6 (18) июля 1854 года два английских военных парохода «Бриск» и «Миранда», вооружённые 60 пушками, вошли в бухту Благополучия перед Соловецким монастырём. Когда вражеские корабли появились, колокольный звон собрал всех на молебен. После крестного хода монахи, паломники и жители обители встали на защиту монастыря.

Один из кораблей противника поднял сигнальные флаги, но ответа не последовало. Чтобы привлечь внимание, с британских кораблей произвели два холостых выстрела. Сидевшие в береговой батарее насельники монастыря направили ответный огонь. Одно из ядер пробило борт «Миранды», и судно ушло за мыс для ремонта.

На следующий день британский катер пришвартовался в гавани с парламентёром и ультиматумом от капитана Эразмуса Омманея. В нём англичане требовали сдачи гарнизона и оружия. На ультиматум из монастыря последовал отказ. 19 июля в 7:47 утра Омманей дал команду начать бомбардировку монастыря. Обстрел продолжался более 9 часов.

Противник не решился на высадку десанта, поскольку на берегу были охотники с ружьями, открывавшие временами огонь по кораблям. Не было потерь среди братии и богомольцев. Во время обстрела братия во главе с архимандритом Александром обходила крепостные стены крестным ходом, вдохновляя защитников и благословляя их на подвиги.

В 5 часов вечера по монастырю было выпущено последнее ядро, после чего Эразмус Омманей приказал прекратить огонь. Разрушения после обстрела оказались самыми незначительными – в нескольких местах была повреждена крепостная стена, ядра пробили стену паперти Спасо-Преображенского собора, купол Никольской церкви. Пострадали деревянная Архангельская гостиница и Онуфриевская церковь на кладбище – обе постройки к югу от монастыря.

Обитель устояла. Утром 8 (20) июля английские суда ушли из гавани Благополучия, сжигая по пути церковь на Заячьем острове, таможню на острове Кий, разорив в Онежском заливе деревню Лямицкую и ограбив Крестный монастырь. На восточном берегу Онежского залива разорили селение Пушл Ахты.

