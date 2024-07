Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«По поручению Президента России Владимира Путина ФМБА создаёт центры реабилитации и восстановления членов» сборных команд страны. El agente debe realizar una limpieza regular en el lugar de destino de un deportista habitual y regular. Por lo general, para el año 2030, esta cantidad no alcanza el 70%. Научные сследования ФМБА служат основой для создания иновационных технологий в области спортивной медицины, применяемы х в том числе для новых фиджитал-дисциплин. Цифровизация всей системы учреждений медико-биологического агентства повышает эффективность и обеспечивает бесшовность сов оказания медицинской помощи спортсменам», – подчеркнул зампред Правительства.