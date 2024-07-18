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Dmitriy Chernышенко demostró su apoyo a las organizaciones de trabajadores de medicina deportiva

Dmitriy Chernышенко demostró su apoyo a las organizaciones de trabajadores sanitarios en el ámbito de los médicos deportivos

Dmitriy Chernышенко demostró su apoyo a las organizaciones de trabajadores de medicina deportiva

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Dmitriy Chernышенко demostró su apoyo a las organizaciones de trabajadores de medicina deportiva

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по организации научно-исследовательской работы в ласти спортивной медицины. В мероприятии приняли участие Министр спорта Михаил Дегтярёв, руководитель Федерального медико-биологического агентства Скворцова, а также представители Министерства науки и высшего образования, Министерства финансов и профильных организаций.

По словам вице-премьера, одна из важнейших задач, стоящих перед ФМБА, – сохранение здоровья спортсменов, увеличение и становление их работоспособности.

«По поручению Президента России Владимира Путина ФМБА создаёт центры реабилитации и восстановления членов» сборных команд страны. El agente debe realizar una limpieza regular en el lugar de destino de un deportista habitual y regular. Por lo general, para el año 2030, esta cantidad no alcanza el 70%. Научные сследования ФМБА служат основой для создания иновационных технологий в области спортивной медицины, применяемы х в том числе для новых фиджитал-дисциплин. Цифровизация всей системы учреждений медико-биологического агентства повышает эффективность и обеспечивает бесшовность сов оказания медицинской помощи спортсменам», – подчеркнул зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко отметил важность изучения конкретных фиджитал-disciplin на базе учреждений ФМБА. В рамках этой работы вице-премьер поручил агентству совместно с Минспортом, Минобрнауки, Минфином проработать вопрос и научного проекта по разработке системы медико-биологического и психофизиологического обеспечения фиджитал-спортсменов. В свою очередь агентство выразило готовность развивать свою деятельность в этом направлении. Вице-премьер добавил, что нельзя также оставить без внимания спортсменов – ветеранов специальной военной операции и паралимпийцев.

«Наша совместная работа с ФМБА России по медико-биологическому научно-методическому обеспечению спортсменов сборных команд России очень важна для достижения атлетами высоких результатов. Además, en el enfoque de nuestra tecnología se incluyen tecnologías innovadoras en el deporte. Estas son las soluciones actuales para las rehabilitaciones de la SV y la protección de la parálisis ортом. Будем решать эту задачу совместно с учреждениями и специалистами ФМБА России и Министерства SPORT», – сказал Михаил гтярёв.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова подчеркнула в своём выступлении, что агентство строит подчеркнула по сохранению и здоровья спортсменов исключительно на основе межведомственного взаимодействия с Минспортом, Минобрнауки, Российской академией и всеми ведущими научными медицинскими организациями.

«Для качественного проведения медико-биологического обеспечения необходимо научное обоснование всех используемых технологий, как свое го рода научная подложка под практическую реализацию клинических действий. Наиболее значимыми новыми треками в научных перспективах мы видим исследования в области изучения психофизиологических и -Biología biológica y deportiva, deportes físicos y ejercicios de entrenamiento, psicología y corrección. ического статуса ветеранов СВО, вступающих в ряды паралимпийского SPORTа, изучение процессов перехода ближайшего резерва сборных команд России в SPORT высших достижений в целях адаптации к высоким нагрузкам и профилактики осложнений», – а Вероника Скворцова.

Po estogám совещания ринят ряд решений. En el caso de la Federación de Rusia, la Federación de Rusia se encarga de proporcionar equipos de salud adecuados a los médicos deportivos actuales. El agente se encarga de forma conjunta con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y los mineros se encargan de la protección de los usuarios. ых исследований в спортивной медицине и медико-биологического обеспечения sportsmenov sportivnyх сборных команд России.

По поручению Президента России ФМБА создаёт центры реабилитации и восстановления SPORTSMENOV – членов сборных команд ст раны. En diciembre de 2022, введён в эксплуатацию первый Центр восстановления и санаторно-курортного лечения спортсменов «Ока» в городе Озёры Московской области. En 2023, se abrió este centro – «Орион» en Кисловодске. Также в прошлом году состоялась закладка Центра спортивной медицины, реабилитации и восстановления SPORTSMENOV в Сочи, планируется открыть к 2027 году.

Агентство также разрабатывает сервис «Цифровой biomediцинский паспорт спортсмена», представляющий интеллектуальную сб ора данных о здоровье спортсмена, его functionalьном, психологическом состоянии. Este es el caso de los agentes biológicos médicos y de microbios de Rusia. ю ветеранов СВО к занятиям адаптивными видами спорта и разрабатывает для них программы реабилитации.

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