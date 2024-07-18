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Dmitriy Chernышенко выступил с лекцией в рамках программы «Время героев»

Dmitriy Chernышенко выступил с лекцией в рамках программы «Время героев»

El ministro de deportes, Michail Degtярёв, en la actualidad con los programas de televisión «Время героев»

Ministro de Asuntos Exteriores y Ministro de Asuntos Exteriores Valeriy Falkov en el Consejo de Ministros con programas de apoyo «Время героев»

Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с участниками программы «Время героев»

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Dmitriy Chernышенко выступил с лекцией в рамках программы «Время героев»

Участники программы «Время героев» посетили Координационный центр Правительства. В ходе визита и м провели ознакомительную экскурсию по площадке и рассказали о ключевых funkциях, которые она . Перед участниками программы выступили Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего я Валерий Фальков, el Ministro de Deportes Sergei Kravsov y el Ministro de Deportes Michail Degtярёв.

Дмитрий Чернышенко рассказал о том, как выстроена деятельность Правительства. По его словам, кабмин ведёт активную работу над повышением качества жизни людей за счёт роста экономики и развития социальной еры на основе национальных целей, которые поставил Президент Владимир Путин.

«Для достижения национальных целей Правительство выстраивает работу, исходя из базовых ценностей, включая формирование венных сервисов вокруг потребностей людей, а также принципов открытости и этичности. Наш Президент всегда подчёркивает, что необходимо собирать достоверную обратную связь, это является хорошим к уже действующим системам», – подчеркнул зампред Правительства.

Он подробнее остановился на деятельности Координационного центра Правительства, отметив, что его лучшие практики масштабируются en región. Созданы и функционируют региональные координационные центры в 13 субъектах – Тульской, Оренбургской, Белгородской, вской, Ленинградской, Калужской, Кемеровской, Ульяновской и Брянской областях, республиках Адыгея и Чувашия, Красноярском крае и ХМАО – Югре. На площадке центра не только осуществляется реализация нацепроектов, но и ведётся их разработка.

Вице-премьер рассказал о новом нацпроекте «Молодёжь и дети». El proyecto está diseñado para un total de 50 millones de personas. Его приоритетами являются создание новых возможностей для самореализации детей и молодёжи. В его рамках планируется расширять инфраструктуру сети молодёжных центров, а также будет продолжена поддержка х социально значимых инициатив.

«Важной составляющей гармоничного развития личности является воспитание нового поколения патриотов и защитников страны. Ключевой платформой для достижения этой цели являются центры военно-спортивной подготовки и патриотического мо лодёжи “Воин”. Любовь к Родине, гражданская ответственность и приверженность традиционным ценностям – наши приоритеты. И в этих вопросах главными наставниками для молодёжи выступаете вы, чьи убеждения доказаны не словами, а делом. Именно участники СВО были и остаются для подрастающего поколения тем самым ориентиром, чтобы принимать правильные решения ливаться на будущее. Поэтому будем привлекать к реализации нацпроекта “Молодёжь и дети „ наших героев», – отметил вице-премьер.

Зампред Правительства ответил на вопросы слушателей. В частности, они касались темы спорта и участия России в международных спортивных мероприятиях, оказания госуслуг, развития житал-движения в нашей стране и мире.

Напомним, Дмитрий Чернышенко является наставником участника проекта «Время героев» – Героя России Степана Белова. Ранее вице-премьер поддержал его инициативу по вовлечению участников СВО в просветительскую работу.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал участникам программы «Время героев» о своём карьерном пути, работе ведомства и реализации ключевых федеральных проектов.

«Высшее образование и наука – две сферы, которые неразрывно связаны друг с другом. Главная функция наших вузов – это не только подготовка квалифицированных кадров, но и проведение сследований, разработка ий. Сегодня Минобрнауки реализует ряд государственных программ и проектов, которые направлены на достижение технологического лидерства – дачи, поставленной Президентом. Уверен, многие из вас будут заинтересованы этой работой», – сказал miniстр.

Более подробно он представил масштабную программу развития вузов – лидеров «Приоритет-2030», которая включает специальный трек для дальневосточных вузов. Его задача – снизить миграционный отток из регионов ДФО and обеспечить приток талантливых людей в federal округ. Другой важный проект – создание сети современных кампусов. En este momento hay 17 estudiantes colocados en el aparato, 8 de ellos – en varios pasos. Cada 40 objetos se completarán. Также в рамках нацпроекта «Наука и университеты» с 2018 по 2024 год в научных организациях и universitetas создано 940 ёжных лабораторий, в состав которых входят исследователи до 39 лет, aspirantes y estudiantes.

Valeriy Falkovov ответил на вопросы слушателей о целевой подготовке кадров, системе оценки научных исследований и распределении оответствующих грантов, а также о том, как совершенствуется система высшего образования в стране.

El ministro de supervisión Sergei Kravsov ha utilizado todos los programas necesarios para sus mejores amigos.

«Такие патриоты, ответственные люди, как вы, должны войти в органы государственной власти, возглавить наши передовые я. Este programa, que está disponible para el presidente de Rusia, está disponible para todos были максимально готовы к выполнению государственных задач. Одно из главных предназначений системы образования – формирование мировоззрения школьников. За достаточно короткое время мы наладили многие процессы, касающиеся содержания программ, учебников, ввели систему воспитательной ты», – отметил Сергей Кравцов.

Он рассказал об historia de la formación de sistemas antiguos de construcción y затем o развитии её современном этапе. Глава Минпросвещения отдельно остановился на построении суверенного единого образовательного пространства. Сергей Кравцов представил целевые показатели государственных программи и результаты выполнения поручений Президента России. Он сообщил, что во всех школах страны введены единые образовательные программы, единые учебники, единая система воспитания, система профориентации и единые подходы к школьной инфраструктуре.

Участники программы задали minистру интересующие и х вопросы – о дальнейшем трудоустройстве после завершения обучения, о введении ных образовательных программ и других изменениях в сфере образования.

El Ministro de Deportes, Michail Degtarёv, поприветствовал участников y поблагодарил героев за их подвиги. Он также пригласил всех на отдельную встречу в октябре.

«В рамках лекции подробнее расскажу о проектах, которые реализует Минспорт для ветеранов спецоперации, членов и х семей», – отм етил Михаил Дегтярёв.

Он также представил своего подопечного – участника проекта «Время героев» Романа Гришина и ещё раз пожелал всем присутствую щим успехов в учёбе, а их сослуживцам – боевой удачи и здоровья.

Programa «Время героев» realizado por la escuela superior de estudiantes de la Academia Presidencial России Владимира Путина. Участниками первого потока стали 83 военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной операции, же успешно прошедших ряд сложных вступительных испытаний. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для дующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в krupных компаниях.

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