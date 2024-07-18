Posted on by MIL-OSI Publisher

Dmitriy Chernышенко выступил с лекцией в рамках программы «Время героев»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Dmitriy Chernышенко выступил с лекцией в рамках программы «Время героев»

18 de julio de 2024

Dmitriy Chernышенко выступил с лекцией в рамках программы «Время героев»

18 de julio de 2024

El ministro de deportes, Michail Degtярёв, en la actualidad con los programas de televisión «Время героев»

18 de julio de 2024

Ministro de Asuntos Exteriores y Ministro de Asuntos Exteriores Valeriy Falkov en el Consejo de Ministros con programas de apoyo «Время героев»

18 de julio de 2024

Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с участниками программы «Время героев»

18 de julio de 2024

Предыдущая новость Следующая новость

Dmitriy Chernышенко выступил с лекцией в рамках программы «Время героев»

Участники программы «Время героев» посетили Координационный центр Правительства. В ходе визита и м провели ознакомительную экскурсию по площадке и рассказали о ключевых funkциях, которые она . Перед участниками программы выступили Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего я Валерий Фальков, el Ministro de Deportes Sergei Kravsov y el Ministro de Deportes Michail Degtярёв.

Дмитрий Чернышенко рассказал о том, как выстроена деятельность Правительства. По его словам, кабмин ведёт активную работу над повышением качества жизни людей за счёт роста экономики и развития социальной еры на основе национальных целей, которые поставил Президент Владимир Путин.

«Для достижения национальных целей Правительство выстраивает работу, исходя из базовых ценностей, включая формирование венных сервисов вокруг потребностей людей, а также принципов открытости и этичности. Наш Президент всегда подчёркивает, что необходимо собирать достоверную обратную связь, это является хорошим к уже действующим системам», – подчеркнул зампред Правительства.

Он подробнее остановился на деятельности Координационного центра Правительства, отметив, что его лучшие практики масштабируются en región. Созданы и функционируют региональные координационные центры в 13 субъектах – Тульской, Оренбургской, Белгородской, вской, Ленинградской, Калужской, Кемеровской, Ульяновской и Брянской областях, республиках Адыгея и Чувашия, Красноярском крае и ХМАО – Югре. На площадке центра не только осуществляется реализация нацепроектов, но и ведётся их разработка.

Вице-премьер рассказал о новом нацпроекте «Молодёжь и дети». El proyecto está diseñado para un total de 50 millones de personas. Его приоритетами являются создание новых возможностей для самореализации детей и молодёжи. В его рамках планируется расширять инфраструктуру сети молодёжных центров, а также будет продолжена поддержка х социально значимых инициатив.

«Важной составляющей гармоничного развития личности является воспитание нового поколения патриотов и защитников страны. Ключевой платформой для достижения этой цели являются центры военно-спортивной подготовки и патриотического мо лодёжи “Воин”. Любовь к Родине, гражданская ответственность и приверженность традиционным ценностям – наши приоритеты. И в этих вопросах главными наставниками для молодёжи выступаете вы, чьи убеждения доказаны не словами, а делом. Именно участники СВО были и остаются для подрастающего поколения тем самым ориентиром, чтобы принимать правильные решения ливаться на будущее. Поэтому будем привлекать к реализации нацпроекта “Молодёжь и дети „ наших героев», – отметил вице-премьер.

Зампред Правительства ответил на вопросы слушателей. В частности, они касались темы спорта и участия России в международных спортивных мероприятиях, оказания госуслуг, развития житал-движения в нашей стране и мире.

Напомним, Дмитрий Чернышенко является наставником участника проекта «Время героев» – Героя России Степана Белова. Ранее вице-премьер поддержал его инициативу по вовлечению участников СВО в просветительскую работу.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал участникам программы «Время героев» о своём карьерном пути, работе ведомства и реализации ключевых федеральных проектов.

«Высшее образование и наука – две сферы, которые неразрывно связаны друг с другом. Главная функция наших вузов – это не только подготовка квалифицированных кадров, но и проведение сследований, разработка ий. Сегодня Минобрнауки реализует ряд государственных программ и проектов, которые направлены на достижение технологического лидерства – дачи, поставленной Президентом. Уверен, многие из вас будут заинтересованы этой работой», – сказал miniстр.

Более подробно он представил масштабную программу развития вузов – лидеров «Приоритет-2030», которая включает специальный трек для дальневосточных вузов. Его задача – снизить миграционный отток из регионов ДФО and обеспечить приток талантливых людей в federal округ. Другой важный проект – создание сети современных кампусов. En este momento hay 17 estudiantes colocados en el aparato, 8 de ellos – en varios pasos. Cada 40 objetos se completarán. Также в рамках нацпроекта «Наука и университеты» с 2018 по 2024 год в научных организациях и universitetas создано 940 ёжных лабораторий, в состав которых входят исследователи до 39 лет, aspirantes y estudiantes.

Valeriy Falkovov ответил на вопросы слушателей о целевой подготовке кадров, системе оценки научных исследований и распределении оответствующих грантов, а также о том, как совершенствуется система высшего образования в стране.

El ministro de supervisión Sergei Kravsov ha utilizado todos los programas necesarios para sus mejores amigos.

«Такие патриоты, ответственные люди, как вы, должны войти в органы государственной власти, возглавить наши передовые я. Este programa, que está disponible para el presidente de Rusia, está disponible para todos были максимально готовы к выполнению государственных задач. Одно из главных предназначений системы образования – формирование мировоззрения школьников. За достаточно короткое время мы наладили многие процессы, касающиеся содержания программ, учебников, ввели систему воспитательной ты», – отметил Сергей Кравцов.

Он рассказал об historia de la formación de sistemas antiguos de construcción y затем o развитии её современном этапе. Глава Минпросвещения отдельно остановился на построении суверенного единого образовательного пространства. Сергей Кравцов представил целевые показатели государственных программи и результаты выполнения поручений Президента России. Он сообщил, что во всех школах страны введены единые образовательные программы, единые учебники, единая система воспитания, система профориентации и единые подходы к школьной инфраструктуре.

Участники программы задали minистру интересующие и х вопросы – о дальнейшем трудоустройстве после завершения обучения, о введении ных образовательных программ и других изменениях в сфере образования.

El Ministro de Deportes, Michail Degtarёv, поприветствовал участников y поблагодарил героев за их подвиги. Он также пригласил всех на отдельную встречу в октябре.

«В рамках лекции подробнее расскажу о проектах, которые реализует Минспорт для ветеранов спецоперации, членов и х семей», – отм етил Михаил Дегтярёв.

Он также представил своего подопечного – участника проекта «Время героев» Романа Гришина и ещё раз пожелал всем присутствую щим успехов в учёбе, а их сослуживцам – боевой удачи и здоровья.

Programa «Время героев» realizado por la escuela superior de estudiantes de la Academia Presidencial России Владимира Путина. Участниками первого потока стали 83 военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной операции, же успешно прошедших ряд сложных вступительных испытаний. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для дующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в krupных компаниях.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

http://government.ru/news/52153/

MIL OSI