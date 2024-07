Город правильного образа жизни: гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» расскажут о полезных привычках и здоровье

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» гостям расскажут, как столица помогает каждому вести правильный образ жизни. Программа проекта позволит лучше изучить свой организм, узнать больше о полезных привычках, принять участие в мастер-классах, заняться любимым видом спорта, а также получить новые полезные знания на лекциях.

В Гостином Дворе: узнать секреты человеческого организма и сохранить молодость

Те, кто хочет узнать больше о человеческом организме и его секретах, могут посетить Гостиный Двор. Здесь запланированы серии выступлений известных ученых с лекциями о том, почему люди стареют и как на это повлиять, как продлить молодость, как заботиться о сердце, и о многих других секретах нашего тела. В музее «Узнай свой организм» можно будет детально исследовать каждый человеческий орган, выяснить, какую роль он выполняет и как работает. Интерактивная экспозиция заинтересует не только взрослых, но и маленьких посетителей форума-фестиваля.

Немало интересного о здоровье можно будет узнать, отправившись в арт-пространство «Тупик вредных привычек». Оно наглядно демонстрирует, как пагубные привычки меняют нашу жизнь и окружающую среду. Зависимость от алкоголя, никотина и других вредных веществ наносит ущерб не только человеку, но и городу.

В «Лужниках»: заняться зумбой, стретчингом, хоккеем и многим другим

Всех, кто уже ведет активный образ жизни или хочет начать, ждут в «Лужниках» с 1 по 8 августа. На разделенной на тематические зоны мультиспортивной площадке под руководством профессионалов пройдут занятия для гостей с любым уровнем подготовки. На территории южного спортивного центра запланирован марафон тренировок по зумбе, стретчингу, сайклу и джампингу, а площадка «Под мостом» будет ждать всех фанатов баскетбола.

Для поклонников бега, которых в столице десятки тысяч, организуют беговой центр с мастер-классами спортсменов, групповыми занятиями и лекциями о здоровом образе жизни. Помимо этого, в «Лужниках» можно будет сыграть в стритбол или попробовать свои силы в новой дисциплине — панна-футболе — на нескольких спортивных площадках. Любителей классического футбола приглашают поучаствовать в матчах или просто отточить свои навыки на профессиональном футбольном поле.

Несмотря на то что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проводится летом, найдут чем себя занять и любители зимних видов спорта. В «Лужниках» будет работать крытый каток, а еще больше зимних развлечений ждет в инновационном центре «Сколково», где презентуют современную инфраструктуру, созданную по программе Мэра Москвы «Мой район». Каждый желающий прокатится на сноуборде, лыжах или тюбинге благодаря искусственному покрытию — пластиковой щетке. Кроме того, гости смогут позаниматься на лыжном тренажере, а под руководством опытных специалистов — научиться основам хоккейного мастерства или просто отработать броски по воротам.

В парке искусств «Музеон»: посетить мастер-классы по серфингу и йоге в гамаках

Гостей будут ждать на спортивном объекте «Серфинг», расположенном в парке искусств «Музеон». Многофункциональная площадка с двумя бассейнами, зоной отдыха, местами для занятий на уличных тренажерах и арт-объектами показывает, как благодаря программе «Мой район» Москва-река за последние годы стала не только экологичной транспортной артерией, но и спортивно-туристической доминантой столицы. Заняться серфингом в городских условиях смогут как профессионалы, так и любители. Во время мастер-классов в «Музеоне» гостей научат стоять на доске и держать баланс. А во второй половине дня по выходным на площадке все желающие увидят показательные выступления профессионалов. Рядом разместится водный тренажер для детей.

Помимо этого, проведут занятия на профессиональном тренажере для спортсменов-парашютистов — аэротрубе. Надежность и продуманность комплекса позволит воспользоваться им практически каждому, важно лишь пройти инструктаж.

Для тех, кому хочется более размеренной нагрузки, в парке искусств «Музеон» запланированы мастер-классы по йоге в гамаках, во время которых сертифицированные инструкторы помогут разобраться в тонкостях выполнения упражнений и скорректируют технику исполнения.

Рядом с домом и на Болотной площади: турниры, мастер-классы и маркет «Сделано в Москве»

Если не хочется никуда ехать, то жители города могут поискать большие шатры электронных проектов Москвы в десятках ближайших парков. В них будут организованы турниры и мастер-классы по самым разным видам спорта: взрослых и детей ждут пинг-понг, городки, латинские танцы, стритбол и футбол, а также лекции о правильном питании.

На Болотной площади горожане смогут познакомиться с продукцией столичных производителей и приобрести ее на маркете будущего «Сделано в Москве». Так, в павильонах представят продукты питания без сахара, например полезные снеки и батончики, лимонады, травяной чай, мед, бездрожжевой хлеб и альтернативное молоко, а также уходовую косметику для тела с содержанием натуральных компонентов, биологически активные добавки и спортивную одежду. Все товары производятся в столице и соответствуют современным трендам.

Подробнее о времени и месте проведения мероприятий, а также программе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и всех площадках — на сайте.

