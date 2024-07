Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На протяжении двух недель — с 1 по 15 июля — на базе Южного федерального университета студенты работали над актуальными вопросами современной криптографии. В решении учебных и исследовательских задач им помогали эксперты и преподаватели школы.

В школе приняли участие 70 студентов и преподавателей из разных городов России, таких как Новосибирск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Томск, Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Ставрополь и других.

За две недели обучающиеся успели послушать 30 лекций по актуальным направлениям современной криптографии, включая направления криптографической защиты БПЛА, постквантовой криптографии, криптоанализа современных шифров и др. Все участники увлеченно работали над проектами и в последний день работы школы в формате конференции представили свои достижения.

— Летняя школа в этом году — событие достаточно знаковое. Впервые на юге России развернулась такая масштабная площадка для обсуждения актуальных вопросов криптографии. Такой формат проведения школы, когда студенты и преподаватели всё время включены в процесс обсуждения проблем, часто приносит ощутимые результаты. Все мы чему-то учимся друг у друга, перенимаем опыт, — отмечает соруководитель Летней школы, доцент Южного федерального университета Евгения Ищукова.

— Темп работы на летней школе всегда очень высокий и требует от участников собранности, готовности быстро погружаться в новые области: им нужно и лекции прослушать, и получить результаты, подготовить тезисы, а также лично выступить на завершающей конференции. Это нелегко, как студентам, так и преподавателям. Но всё получилось! Спасибо ЮФУ за прекрасную организацию и тёплый приём, — подводит итог соруководитель Летней школы, доцент Новосибирского государственного университета Наталья Токарева.

Помимо образовательных и научных мероприятий, участники посетили мемориальный комплекс «Самбекские высоты», Политехнический музей ИТА ЮФУ, прошли по историческим местам Таганрога, совершили морскую прогулку по Таганрогскому заливу, а также провели серию спортивных тренировок и дружеский волейбольный матч.

— Я участвую второй год, уже давно не студент, но мне очень нравится уровень лекций и проектов, всегда интересно слушать и участвовать самому. Огромная благодарность организаторам за возможности, а также за экскурсии и постоянное сопровождение, — делится впечатлениями участник школы Вадим Давыдов из Санкт-Петербурга.

— Очень радует, что такие мероприятия есть в нашей стране. Также здорово, что сюда не так сложно попасть, а организаторы готовы помочь с жильём, транспортировкой и питанием. Нельзя не заметить высокий уровень лекторов, иногда поражаешься их опыту и количеству знаний, — отмечает участник школы Дарюс Юргенсон из Ярославля.

Летнюю школу традиционно организуют Криптографический центр (Новосибирск) и Международный математический центр в Академгородке.

Больше фотографий с закрытия Летней школы:

https://vk.com/sic_sfedu_ita?z=album-119445707_302299296

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/v-taganroge-uspeshno-zavershilas-letnyaya-shkola-kriptografiya-i-informatsionnaya-bezopasnost/

MIL OSI