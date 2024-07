Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В международном кампусе Политеха на Гражданском проспекте сегодня было особенно оживленно. Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской в присутствии почётных гостей и иностранных студентов торжественно открыл единый центр оформления иностранных граждан.

Открытие многофункционального центра по миграционному учету, регистрации и визовым вопросам, оформлению проживания в общежитиях и медицинскому страхованию заметно повысит сервис и качество работы с иностранным контингентом СПбПУ от абитуриентов до научно-педагогических работников, а также внесет значительный вклад в дальнейшее развитие современной комфортной среды в кампусе университета. Руководство вуза улучшает инфраструктуру, делая наш университет всё более привлекательным для иностранных абитуриентов, ведь это одна из стратегических задач международной деятельности.

Международные службы под руководством проректора Дмитрия Арсеньева постоянно совершенствуют систему набора, приёма и обслуживания иностранных граждан в процессе их поступления и обучения в университете. Только за прошедший год паспортно-визовый отдел обработал около 25 тысяч электронных и телефонных обращений, 7 тысяч личных посещений иностранных граждан. Сотрудники ПВО подготовили 12 тысяч документов для постановки на миграционный учет и оформили 6,5 тысяч многократных виз. В базу МВД были введены 22 тысячи документов. Для оптимизации такого объема работы, несколько лет назад родилась идея создания единого центра оформления иностранных граждан.

«Мы проделали огромную работу, создав современный, удобный многофункциональный кластер на территории кампуса нашего университета. Реализация такого грандиозного и масштабного проекта обеспечит интеграцию подразделений вуза и сервисов для иностранных студентов, аспирантов и научно-педагогических работников. Отвечая задачам об увеличении иностранных студентов до 500 тысяч человек, поставленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным , это значительно повысит количество талантливой молодежи из дружественных стран, заинтересованных в обучении в СПбПУ», — отметил на открытии центра ректор Андрей Рудской.

Реализация такого крупного инфраструктурного проекта — это результат объединения работы международных служб, студенческого городка, технических подразделений и департамента ремонта и технического надзора. Для создания ЕЦОИГ на базе общежития № 13 провели глобальную перепланировку на площади более 500 кв. м, оборудовали 9 кабинетов, 25 рабочих мест, 6 окон приема формата МФЦ, зону ресепшн, электронную очередь, точку медицинского страхования.

Перед ЕЦОИГ поставлены задачи оперативного и комплексного оформления иностранных граждан согласно всем требованиям законодательства Российской Федерации, а также осуществление подготовки внутриуниверситетской документации по абитуриентам, студентам, аспирантам, ИНПР и зарубежным делегациям. Проект соответствует задачам устойчивого развития вуза и направлен на повышение интернационализации СПбПУ.

«Сегодня, приезжая в Политех, иностранному абитуриенту достаточно прийти в единый центр. Здесь он сможет оформить регистрацию, визу, встать на миграционный учёт, пройти процесс заселения в общежития и оформить полис медицинского страхования, — рассказал проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев. — Комфортабельный и современный зал ожидания, электронная очередь, мультиязычная навигация. Мы прошли весь маршрут, который будут совершать абитуриенты, и убедились, как слаженно заработал новый единый центр».

Оценить работу ЕЦОИГ учащиеся из зарубежных стран смогут уже сейчас, приёмная кампания идёт полным ходом.

«Всем иностранным студентам станет очень удобно оформлять разные документы. Мы будем быстрее привыкать учиться и жить в России. Это очень важно. Как обещал ректор на пятилетнем юбилее Интерклуба, проект создания единого центра был успешно реализован и сегодня мы присутствуем на его открытии», — поблагодарил руководство Политеха от имени всех иностранных студентов председатель Студенческого совета общежития № 13 и представитель Совета землячеств Тегу Иманулла.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/v-politekhe-zapustili-komfortnyy-servis-dlya-inostrannykh-grazhdan/

MIL OSI