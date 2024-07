В НГУ состоялась проектно-аналитическая сессия программы «Приоритет 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В первой половине июля в Новосибирском государственном университете в течение трех дней проходила проектно-аналитическая сессия программы «Приоритет 2030». В ней принимали участие более 50 сотрудников университета, представителей НИИ СО РАН, Академпарка и индустриальных партнеров, а также эксперты ФГАНУ «Социоцентр» — Виталий Алещенко, ведущий научный сотрудник отдела прикладных региональных исследований ИЭОПП СО РАН, доктор экономических наук, заместитель директора по развитию федерального государственного бюджетного учреждения науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии наук; Андрей Кирсанкин, старший научный сотрудник Института металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН; Евгений Муханов, проректор по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству Южного федерального университета.

Первый день начался с ознакомительной экскурсии по университету и основным исследовательским лабораториям. Также состоялась установочная встреча, на которой ректор НГУ Михаил Федорук представил основные изменения, произошедшие в университете в первом полугодии 2024 года в рамках реализации стратегических проектов и ключевых политик.

Из важных достижений он отметил активное развитие инженерного трека в рамках апробации новой образовательной модели в 2023-2024 учебном году, формирование процедуры отслеживания и отбора перспективных для коммерциализации проектов в рамках программы Приоритет-2030, повышение роли Экспертного совета в отборе проектов программы развития, а также существенные изменения в части стратегических проектов НГУ. Так, существенный научно-исследовательский и кадровый задел университета в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения позволили НГУ выиграть правительственный грант на создание Исследовательского центра в сфере ИИ, что в свою очередь привело к переформатированию стратегического проекта «Цифровое будущее». Значительно расширился список индустриальных партнеров вуза — на текущий момент подписано уже более 40 соглашений с компаниями о разработке и внедрении технологий.

Цели и результаты в области образовательной, научно-исследовательской политики, а также политики в области инноваций и коммерциализации разработок участникам сессии презентовали проректоры и руководители профильных подразделений университета. Также были представлены достижения по стратегическим проектам НГУ, реализуемым в рамках программы «Приоритет 2030», — «Радиационные технологии будущего», «Научный инжиниринг» и «Цифровое будущее».

После пленарного заседания участники проектно-аналитической сессии разделились на пять групп по направлениям «Целевая модель», «Инженерная деятельность», «Социально-гуманитарное направление», «Цифровизация» и «Стратегический проект». Выбор тем осуществлялся с учетом тех задач, которые актуальны для университета сегодня. В течение трех дней участники определяли новые точки роста для университета, обозначали новые амбициозные цели и формировали основу для разработки и запуска новых стратегических проектов. Работа по этим и другим направлениям программы развития продолжилась и за рамками проектной сессии.

