Виталий Савельев посетил Сахалинскую область

Виталий Савельев на совещании по развитию транспортного комплекса Сахалинской области. С губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев совершил рабочую поездку в Сахалинскую область, в ходе которой принял участие в работе научно-практического интенсива «Архипелаг 2024» – ключевого мероприятия в области развития БАС в России и провёл совещание по развитию транспортного комплекса Сахалинской области.

На аэродроме Пушистый (г. Корсаков) Виталий Савельев вместе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко ознакомились с выставочной экспозицией отечественных беспилотных авиационных систем и демонстрационными полётами беспилотников, а также заслушали доклады о технологиях производства и перспективных разработках в области БАС.

«Результаты работы и масштаб “Архипелага„ впечатлили: чувствуется энергетика и высокий уровень вовлечённости молодёжи, видна глубокая степень проработки решений со стороны всех категорий участников: потенциальных заказчиков, производителей и научно-технического сообщества. Проведённая проектными командами работа позволила протестировать в реальных условиях технологические решения и потенциал их дальнейшего внедрения в экономику регионов, а также провести практическую отработку взаимодействия участников цепочки государственного гражданского заказа на услуги дронов в формате учений с элементами экономической игры», – отметил Виталий Савельев.

«Мы все находимся у истоков новой отрасли. Беспилотная авиация – наше будущее, это мировые тренды, и мы идём в ногу со временем. Мы производим беспилотники, которые могут конкурировать на мировом рынке. Это реально работающий инструмент для народного хозяйства и эффективной работы экономики. Хочу поблагодарить Валерия Игоревича Лимаренко за внимание к беспилотной авиации. Благодаря его энтузиазму, я уверен, мы добьёмся успеха», – добавил он.

Выступая перед участниками интенсива, Заместитель Председателя Правительства обратил внимание на то, что работа по успешному опыту использования беспилотников должна масштабироваться среди регионов и получать более активное распространение в практическом аспекте. В качестве стимулирующих мер могут выступать специальные индексы вовлечённости регионов в использование БАС.

«Не все регионы сегодня применяют современные беспилотные системы – по разным причинам. Здесь мы говорим и о вопросах идентификации дронов, чтобы мы могли понимать, чей он и какие задачи выполняет, – но эта задача решается, и сегодня мы увидели новые работающие решения в этой области. Отмечу необходимость и дополнительного стимулирования регионов через формирование специализированных рейтингов использования и применения беспилотников. Технологии показывают эффективность, мы не должны отставать, и регионы должны быть “застрельщиками„ использования инновационной техники», – подчеркнул Виталий Савельев.

В рамках визита Виталий Савельев посетил новый аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска, открытый в 2023 году. Новый терминал стал самым большим в Дальневосточном федеральном округе. Площадь терминала составляет почти 47,5 тыс. кв. м, он способен с комфортом принимать до 1,6 тысячи человек в час и до 5 миллионов пассажиров в год – такие мощности позволили не только закрыть все текущие потребности, но и создать дальнейший задел для развития авиаперевозок.

На совещании по развитию транспортного комплекса Сахалинской области речь шла о повышении количества и доступности пассажирских перевозок, в частности, увеличении количества рейсов из аэропорта Южно-Сахалинска в Москву (в летний период) и в другие субъекты, реализации проекта реконструкции инфраструктурных объектов в Корсаковском порту и ряде других инициатив, направленных на повышение мобильности граждан и грузового потока.

Виталий Савельев отметил, что Правительство уделяет пристальное внимание вопросам транспортного и инфраструктурного развития Сахалинской области. «Сахалинская область – важный регион в транспортном контуре страны. Мы видим, как развивается регион, и поддерживаем региональные власти в их активной работе по поиску дополнительных возможностей развития новых транспортных маршрутов и внутреннего потока. Сегодня мы наметили правильные решения для того, чтобы перелёты внутри страны стали доступнее для всех россиян и жителей Сахалинской области. Проекты, которые предлагает глава региона, жизненно необходимы, и мы со стороны федерального Правительства будем их поддерживать. Помимо увеличения числа льготных билетов считаем важным скорое завершение строительства новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска», – сказал он.

