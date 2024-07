Бизнес-аналитика для всех: москвичей и гостей столицы приглашают на конференцию-пикник в «Лужниках»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 июля в «Лужниках» проведут открытую конференцию BI-meetup: leto #1 в формате пикника. Все желающие смогут присоединиться к обсуждению актуальных вопросов бизнес-аналитики, а также перекусить на свежем воздухе. Мероприятие организовано в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Встреча посвящена BI (Business Intelligence) — технологиям бизнес-аналитики. Эта сфера включает в себя работу с массивами данных и решение проблем компаний на основе полученной информации. BI-системы помогают визуализировать потребности клиентов и выстроить эффективное управление ресурсами. На конференции основатели и руководители крупных аналитических фирм и другие эксперты расскажут о новинках рынка и собственных проектах.

Мероприятие начнется в 18:00 на открытой площадке рядом с зиплайном — между Большой спортивной ареной и аквакомплексом. Вход бесплатный, но для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках. В его рамках организовано свыше 40 типов мероприятий для горожан всех возрастов — это концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные игры, а также квесты и викторины.

Столичный Комитет по туризму формирует устойчивый образ Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год здесь проходят события, которые объединяют жителей и гостей города. Москвичи и туристы могут погрузиться в другие эпохи на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к московским чайным традициям на или оценить проект «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов, принимающих в нем участие.

