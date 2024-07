80 лет со дня освобождения Себежа от фашистских захватчиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Себеж – небольшой город с древней историей на юго-западе Псковской области. Упоминание о нём есть даже в былине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, в которой славный богатырь по дороге в Киев побил трёх заморских царевичей, осадивших Себеж-град. Приграничное расположение города определило его славную боевую историю не только в былинах, но и в реальности. Не каждый может прикоснуться к истории, но у студентов Государственного университета управления появилась такая уникальная возможность.

В начале мая группа от ГУУ во главе с начальником отдела научных мероприятий и молодёжной научной деятельности Управления организации научной деятельности ГУУ Владимиром Линником приняла участие в экспедиции в Себежский укрепрайон, где проводились поисковые работы на местах боёв Великой Отечественной войны. Об итогах экспедиции и впечатлениях её участников можно почитать в соответствующей статье на сайте.

Сегодня, 17 июля, исполняется ровно 80 лет с момента освобождения Себежа от немецко-фашистской оккупации, и мы не можем оставить эту знаменательную дату без внимания.

Война в Себеж пришла 29 июня 1941 года, когда начались бомбардировки местной железнодорожной станции. Себежский укрепрайон, прикрывавший участок протяжённостью около 65 километров от деревни Ляхово на севере до озера Синее на юге, как и многие другие участки «Линии Сталина», оказался не до конца готов к войне. Из запланированных 200-250 долговременных оборонительных сооружений (дотов) возвести успели только 75, но и они не были укомплектованы должным образом. Прибывший сюда в конце июня генерал Николай Бирюков вспоминал: «Рекогносцировка Себежского укреплённого района показала, что он демонтирован. Некоторые пушечные огневые точки были перестроены под пулемётные. Никакого инвентаря в дотах не оказалось, даже посуду для хранения запасов воды пришлось собирать у местного населения…» По приказу маршала Семёна Тимошенко СебУР должен был быть приведён в полную боевую готовность к 15 июля. Этого времени у Красной армии не оказалось.

5 июля к укреплениям подошли немецкие войска 56-го моторизованного корпуса, в составе которых была и знаменитая 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова». Именно ей было поручено захватить и удерживать город Себеж. Начались тяжёлые бои недоукомплектованных советских частей и элитой германской армии. Из воспоминаний бойца 258-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона В.Ф. Шмелёва: «Каждый взвод, занимавший один дот, насчитывал в своём составе вместе с командиром 15 человек, на которых приходились по одному станковому и одному ручному пулемёту, а также по три винтовки. Фактически больше половины состава оказались безоружными».

7 июля немцам удалось обойти укрепрайон с севера и войти в Себеж. 9 июля город был полностью занят, враг получил возможность атаковать укрепления с тыла. Однако к тому моменту «Мёртвая голова» понесла настолько тяжёлые потери от плохо вооружённых, но стойких русских бойцов, что была выведена из состава 56-го моторизованного корпуса и заменена на 290-ю пехотную дивизию вермахта. 11 июля в связи с потерей Себежа – основного опорного пункта и центра коммуникаций – части 22-ой армии РККА вынуждены были покинуть укрепления. Себеж на три года оказался в немецкой оккупации.

Вечером 10 июля 1944 года 2-ой Прибалтийский фронт под командованием генерал-полковника Андрея Ерёменко неожиданно для всех начал Режицко-Двинскую наступательную операцию. Незадолго до этого превосходные действия разведки выявили перемещение вражеских войск с передового рубежа обороны в тыловой. Не желая упускать возможность удара по противнику на марше, Ерёменко на свой страх и риск, без согласования с Генеральным штабом и Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным, отдал приказ атаковать на два дня раньше назначенного срока.

Успех оказался ошеломительным. В течение ночи и следующего дня был взят главный рубеж обороны немцев. Второй проходил по линии Опочка – Себеж – Освея. За него опомнившийся противник сражался ожесточённо и даже старался контратаковать. Тем не менее, благодаря грамотным действиям Ерёменко и своевременному использованию резервных группировок, Красная армия ежедневно продвигалась на 10-15 километров вперёд, освобождая город за городом. 17 июля был возвращен и Себеж. Интересно, что в боях за город участвовала 150-я стрелковая дивизия полковника Василия Шатилова, которая впоследствии штурмовала Рейхстаг и подняла над ним одно из девяти специально подготовленных для этого знамён.

19 июля первый этап Режицко-Двинской операции был завершён. За 10 дней советские войска прорвали три мощных оборонительных рубежа противника и продвинулись на запад на 90-110 километров, уничтожив около 30 000 немецких солдат из 72-тысячной группировки. В итоге всей операции было освобождено 7 крупных и 16 малых городов, обеспечен северный фланг наступления в Белоруссии. Андрею Ерёменко было присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание генерала армии.

Учитывая стремительность боевых действий в начале июля 1941 года, далеко не все отчётные документы о них удалось составить или вовремя передать командованию. И не всех павших бойцов удалось похоронить. Современные поисковые работы, в которых участвовали студенты ГУУ, позволяют восстановить события тех лет, найти останки погибших солдат, передать информацию о них родственникам и захоронить с должными почестями. Представляем вашему вниманию видеоролик о поездке в Себеж, снятый участниками экспедиции.

