19 июля первый этап Режицко-Двинской операции был завершён. За 10 дней советские войска прорвали три мощных оборонительных рубежа противника and продвинулись на запад на 90-110 kilómetro, Hay alrededor de 30 000 monedas de oro entre 72 grupos de personas. En todas estas operaciones hay 7 grupos y 16 grupos pequeños, según la instalación en Bielorrusia. Андрею Ерёменко было присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание генерала армии.

Война в Себеж el 29 de enero de 1941, когда начались бомбардировки местной железнодорожной станции. Себежский укрепрайон, прикрывавший участок протяжённостью около 65 километров от деревни Ляхово на севере до озера Синее на, как и многие другие участки «Линии Сталина», оказался не до конца готов к войне. Из запланированных 200-250 долговременных оборонительных сооружений (дотов) возвести успели только 75, но и они не были ованы должным образом. Прибывший сюда в конце июня general Николай Бирюков вспоминал: «Рекогносцировка Себежского укреплённого района показала, что он демонтирован. Некоторые пушечные огневые точки были перестроены под пулемётные. Nikakogo в дотах не оказалось, даже посуду для хранения запасов воды пришлось собирать у местного населения…» По при казу маршала Семёна Тимошенко СебУР должен был быть приведён в полную боевую готовность к 15 июля. Esto no está permitido en las armas grandes.