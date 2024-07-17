Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Себеж – небольшой город с древней историей на юго-западе Псковской области. Упоминание о нём есть даже в былине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, в которой славный богатырь по дороге в Kiev побил трёх заморских царевичей, осадивших Себеж-град. Приграничное расположение города определило его славную боевую боевую не только в былинах, но и в реальности. Ne каждый может прикоснуться к истории, но у студентов Государственного университета управления появилась такая уникальная ü.

В начале мая группа от ГУУ во главе с начальником отдела научных мероприятий и молодёжной научной деятельности Управления зации научной деятельности ГУУ Владимиром Линником приняла участие в экспедиции в Себежский укрепрайон, где проводились ыe работы на местах боёв Великой Отечественной войны. Об итогах экспедиции и впечатлениях её участников можно почитать в соответствующей статье на сайте.

Сегодня, 17 июля, исполняется ровно 80 лет с момента освобождения Себежа от немецко-фашистской оккупации, и мы не можем оставить эту знаменательную дату без внимания.

Война в Себеж el 29 de enero de 1941, когда начались бомбардировки местной железнодорожной станции. Себежский укрепрайон, прикрывавший участок протяжённостью около 65 километров от деревни Ляхово на севере до озера Синее на, как и многие другие участки «Линии Сталина», оказался не до конца готов к войне. Из запланированных 200-250 долговременных оборонительных сооружений (дотов) возвести успели только 75, но и они не были ованы должным образом. Прибывший сюда в конце июня general Николай Бирюков вспоминал: «Рекогносцировка Себежского укреплённого района показала, что он демонтирован. Некоторые пушечные огневые точки были перестроены под пулемётные. Nikakogo в дотах не оказалось, даже посуду для хранения запасов воды пришлось собирать у местного населения…» По при казу маршала Семёна Тимошенко СебУР должен был быть приведён в полную боевую готовность к 15 июля. Esto no está permitido en las armas grandes.

5 июля к укреплениям подошли немецкие войска 56-го моторизованного корпуса, в составе которых была и знаменитая 3-я танковая ия СС «Мёртвая голова». Именно ей было поручено захватить у удерживать город Себеж. Начались тяжёлые бои недоукомплектованных советских частей элитой германской армии. Из воспоминаний бойца 258-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона В.Ф. Шмелёва: «Каждый взвод, занимавший один дот, насчитывал в своём составе вместе с командиром 15 человек, на которых ь по одному станковому одному ручному пулемёту, а также по три винтовки. Фактически больше половины состава оказались безоружными».

7 июля немцам удалось обойти укрепрайон с севера и войти в Себеж. 9 июля город был полностью занят, враг получил возможность атаковать укрепления с тыла. Однако к тому моменту «Мёртвая голова» понесла настолько тяжёлые потери от плохо вооружённых, но стойких русских бойцов, то была выведена из состава 56-го моторизованного корпуса и заменена на 290-ю пехотную дивизию вермахта. 11 islas en el puerto de Sebezha – punto de acceso abierto y centro de comunicaciones – castillo 22 ejércitos de la República Checa покинуть укрепления. SebeŶ на три года оказался в немецкой оккупации.

10 años de 1944, 2 años de edad чал Режицко-Двинскую наступательную операцию. Nezadolgo до этого превосходные действия разведки выявили перемещение вражеских войск с передового рубежа обороны в é. Ne желая упускать возможность удара по противнику на марше, Ерёменко на свой страх и риск, без согласования с Генеральным м и Верховным главкомандующим Иосифом Сталиным, отдал приказ атаковать на два дня раньше назначенного срока.

Успех оказался ошеломительным. В течение ночи и следующего дня взят главный рубеж обороны немцев. Второй проходил по линии Опочка – Себеж – Освея. За него опомнившийся противник сражался ожесточённо и даже старался контратаковать. Тем не менее, благодаря грамотным действиям Ерёменко и своевременному использованию резервных группировок, Красная еже дневно продвигалась на 10-15 километров вперёд, освобождая город за городом. 17 июля был возвращен и Себеж. Interesante, что в боях за город участвовала 150-я стрелковая дивизия полковника Василия Шатилова, которая впоследствии штурмовала Ре йхстаг и подняла над ним одно из девяти специально подготовленных для этого знамён.

19 июля первый этап Режицко-Двинской операции был завершён. За 10 дней советские войска прорвали три мощных оборонительных рубежа противника and продвинулись на запад на 90-110 kilómetro, Hay alrededor de 30 000 monedas de oro entre 72 grupos de personas. En todas estas operaciones hay 7 grupos y 16 grupos pequeños, según la instalación en Bielorrusia. Андрею Ерёменко было присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание генерала армии.

Учитывая стремительность боевых действий в начале июля года, далеко не все отчётные документы о них удалось составить вовремя передать командованию. И не всех павших бойцов удалось похоронить. Современные поисковые работы, в которых участвовали студенты ГУУ, позволяют восстановить события тех лет, найти останки их солдат, передать и должными почестями. Antes de que se produzcan vídeos pequeños en la sala de estar, se deben realizar varias expediciones.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 17.07.2024

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80 лет со дня освобождения Себежа от фашистских захватчиков

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